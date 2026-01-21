غارات اسرائيلية على جنوب لبنان بعد إنذارات بالاخلاء

شنّ الجيش الاسرائيلي الأربعاء غارات على مبان في بلدات عدة بجنوب لبنان، إثر إنذارات للسكان بالإخلاء، بعد ساعات من شنّه ضربات أوقعت قتيلين، في تصعيد ندّد به الجيش اللبناني وقال إنه يعرقل جهوده في نزع سلاح حزب الله.

وندّد رئيس الجمهورية اللبناني جوزاف عون كذلك بالغارات الاسرائيلية بوصفها “تصعيدا خطيرا يطال المدنيين مباشرة”، معتبرا أنها “خرق فاضح للقانون الدولي الإنساني”.

وتواصل إسرائيل شن غارات على لبنان رغم وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في تشرين الثاني/نوفمبر 2024 ووضع حدا لحرب مع حزب الله دامت أكثر من عام.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية عن غارات اسرائيلية على مبان في بلدات جرجوع وقناريت والكفور وأنصار والخرايب، بعد الانذارات الاسرائيلية.

من جهته، أعلن الجيش الاسرائيلي أنه هاجم أهدافا لحزب الله “ردا على خروقات متكررة لتفاهمات وقف إطلاق النار”.

وقبل الغارات، أورد الناطق باللغة العربية باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي في منشور على اكس أن الجيش “سيهاجم بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله الإرهابي، وذلك للتعامل مع محاولاته المحظورة لإعادة إعمار أنشطته في المنطقة” في بلدات جرجوع والكفور وقناريت وأنصار والخرايب. ودعا السكان إلى “الابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 300 متر”.

وتقع البلدات الخمس شمال نهر الليطاني بعيدا من الحدود مع إسرائيل، وهي منطقة يعتزم الجيش اللبناني الشهر المقبل تقديم خطة إلى الحكومة بشأن آلية نزع سلاح حزب الله منها، بعد إعلانه نزع سلاح الحزب في المنطقة الحدودية الواقعة جنوب النهر.

وأحدثت الغارات في بلدة قناريت عصفا عنيفا، بحسب مصوّر فرانس برس في المكان الذي أصيب مع صحافيين اثنين آخرين بجروح طفيفة جراء قوّة العصف.

صباح الأربعاء، قتل شخصان بغارتين اسرائيليتين على سيارتين في بلدتي الزهراني والبازورية في جنوب لبنان، وفقا لوزارة الصحة. وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف عنصرين في حزب الله.

وشاهد مراسل وكالة فرانس برس في موقع الغارة في بلدة الزهراني التي وقعت على طريق عام يصل بين مدينتي صيدا والنبطية، سيارة مدمّرة بالكامل ومحترقة، تناثرت قطع منها في مساحة واسعة، بينما كان عناصر الدفاع المدني يعملون على إخماد النيران المندلعة منها.

وتقول اسرائيل إن ضرباتها على لبنان تستهدف عناصر في حزب الله ومنشآت ومخازن أسلحة عائدة اليه، مؤكدة أنها لن تسمح له بترميم قدراته بعد الحرب التي تلقى خلالها ضربات قاسية على صعيد الترسانة العسكرية والبنية القيادية.

وشنّت خلال الأيام الماضية غارات واسعة على مناطق بعيدة من الحدود، بعد أن أعلن الجيش اللبناني مطلع كانون الثاني/يناير إنجاز المرحلة الأولى من خطة نزع ترسانة حزب الله، والتي أقرتها الحكومة لحصر السلاح بيد الدولة. وأكد الجيش أنه أتمّ “بسط السيطرة العملانية على الأراضي التي أصبحت تحت سلطته في قطاع جنوب الليطاني (حوالى 30 كيلومترا من الحدود الإسرائيلية)، باستثناء الأراضي والمواقع التي لا تزال خاضعة للاحتلال الإسرائيلي”.

الا أن إسرائيل شككت في هذه الخطوة واعتبرتها غير كافية. ومنذ إعلان الجيش اللبناني استكمال نزع السلاح جنوب الليطاني، وجهت الدولة العبرية ضربات عدة لمناطق غالبيتها شمال النهر.

وندّد الجيش اللبناني في بيان الأربعاء بـ”الاعتداءات والانتهاكات الاسرائيلية ضد لبنان” التي تستهدف “مباني ومنازل مدنية في عدة مناطق”.

وقال إن هذه “الاعتداءات المدانة تعيق جهود الجيش وتعرقل استكمال تنفيذ خطته”.

وتتألف خطة الجيش اللبناني من خمس مراحل. وتشمل المرحلة الثانية المنطقة الممتدة من شمال نهر الليطاني حتى نهر الأولي الذي يصب شمال صيدا، كبرى مدن جنوب لبنان، والواقعة على بعد نحو ستين كيلومترا من الحدود، وعلى بعد نحو أربعين كيلومترا من بيروت.

ويفترض أن تناقش الحكومة المرحلة الثانية من هذه الخطة في شباط/فبراير قبل البدء بتنفيذها.

وبموجب وقف إطلاق النار، كان يُفترض بإسرائيل أن تسحب قواتها من جنوب لبنان، لكنها أبقت على وجودها في خمسة مواقع تعتبرها استراتيجية، يطالبها لبنان بالانسحاب منها.

