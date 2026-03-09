غارات اسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية بعد إنذار إخلاء

جددت اسرائيل الاثنين استهدافها ضاحية بيروت الجنوبية، وفق ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، بعد وقت قصير من إنذار متحدث عسكري إسرائيلي بضرب “البنى التحتية” لمؤسسة “القرض الحسن” التابعة لحزب الله.

وأصبح لبنان جزءا من الحرب في الشرق الأوسط الاثنين عندما هاجم حزب الله المدعوم من إيران، إسرائيل ردا على اغتيال المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي خلال الضربات الأميركية الإسرائيلية. وترد اسرائيل بشنّ غارات واسعة النطاق على لبنان، وتوغلت قواتها جنوبا من نقاط عدة.

واستهدفت ثلاث غارات على الأقل ضاحية بيروت الجنوبية، وفق ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام، وبحسب ما أظهره البث المباشر لوكالة فرانس برس.

وأعلن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن “جيش الدفاع للتو شن موجة غارات لاستهداف بنى تحتية لحزب الله الإرهابي في بيروت” بعد وقت قصير من إنذاره “سكان لبنان” بأن الجيش الإسرائيلي “سيعمل بقوة ضد البنى التحتية الإرهابية التابعة لجمعية القرض الحسن”.

وجدّد دعوته سكان ضاحية بيروت الجنوبية للامتثال الى طلبات الإخلاء المتكررة ومتابعة التحذيرات التي يوجهها.

والقرض الحسن مؤسسة مالية تابعة لحزب الله، تخضع لعقوبات أميركية منذ سنوات، وتتهمها واشنطن بأنها تشكل غطاء لأنشطة حزب الله المالية.

وللجمعية حوالى ثلاثين فرعا غالبيتها في معاقل حزب الله، وهي مسجلة لدى السلطات منذ الثمانينيات.

قرب أحد فروع القرض الحسن في محلة سليم سلام في بيروت، أفاد شاهد عيان عن إقفال الطرق المؤدية اليه تحسبا.

في مدينة صيدا الساحلية جنوبا، أفاد مراسل لفرانس برس عن اتخاذ اجراءات احترازية في محيط مقر المؤسسة الواقعة في شارع رئيسي يشكل الشريان الاقتصادي للمدينة. وقال إن سيارات الاسعاف والدفاع المدني تجمعت قرب المكان.

خلال الحرب الأخيرة التي خاضتها مع حزب الله وانتهت بوقف لإطلاق نار في تشرين الثاني/نوفمبر 2024، استهدفت اسرائيل مرارا فروع القرض الحسن في مناطق عدة.

