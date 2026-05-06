غارات اسرائيلية على لبنان توقع أربعة قتلى على الاقل رغم الهدنة

قتل أربعة أشخاص الأربعاء جراء غارة اسرائيلية على بلدة في شرق لبنان، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي قصف أهداف تابعة لحزب الله في جنوب البلاد، بعد انذاره سكان 12 بلدة بإخلائها.

وتتبادل اسرائيل وحزب الله الاتهامات بخرق اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 17 نيسان/أبريل. ويعلن الحزب تنفيذه عمليات تستهدف القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان أو إطلاق صواريخ ومسيّرات نحو شمال الدولة العبرية، بينما تشنّ الدولة العبرية غارات وتنفذ عمليات هدم ونسف واسعة النطاق في المناطق المحاذية للحدود.

وأسفرت غارة على بلدة زلايا الواقعة في منطقة البقاع الغربي، المحاذية لأجزاء من جنوب لبنان، عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل، بينهم سيدتان ورجل مسن، وخرج خمسة أشخاص بينهم طفل وثلاث سيدات، وفق وزارة الصحة.

واستهدفت الغارة، وفق الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان، منزل رئيس بلدية زلايا، ما أدى الى مقتله مع ثلاثة من أفراد عائلته.

ووقعت الغارة قبيل توجيه متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنذار إخلاء شمل زلايا و11 بلدة وقرية في جنوب لبنان، تقع غالبيتها شمال نهر الليطاني.

وأعلن الجيش الإسرائيلي لاحقا أنه “بدأ باستهداف مواقع بنية تحتية تابعة لحزب الله في مناطق عدة داخل لبنان”.

ونفذت اسرائيل غارات وقصفا مدفعيا على عدد من البلدات، بينها عدد من تلك التي أنذرت سكانها بإخلائها.

وطالت إحدى الضربات بلدة يحمر الشقيف في قضاء النبطية. وأظهرت صور لفرانس برس سحابة دخان تعلو خلف قلعة الشقيف التي اتخذتها القوات الاسرائيلية قاعدة لها خلال احتلالها جنوب لبنان بين العامين 1982 و2000.

وأعلن حزب الله من جهته في سلسلة بيانات استهداف قوات وآليات اسرائيلية في عدد من البلدات الحدودية في جنوب لبنان، قال إنها جاءت ردا على “خرق العدو الإسرائيلي لوقف إطلاق النار”.

رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى تمديده حتى 17 أيار/مايو، تواصل إسرائيل تنفيذ هجمات خصوصا على جنوب لبنان، وعمليات هدم وتفجير واسعة النطاق في بلدات حدودية حيث أعلنت إقامة “خط أصفر” يفصل عشرات القرى عن بقية الأراضي اللبنانية.

واتسعت دائرة الحرب في الشرق الأوسط التي بدأت بعد هجوم إسرائيلي أميركي مشترك على إيران، إلى لبنان بعد إطلاق حزب الله في الثاني من آذار/مارس صواريخ باتجاه إسرائيل ردا على مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في اليوم الأول من الهجوم.

وردت إسرائيل بشن غارات جوية واسعة، واجتياح بري لمناطق في جنوب البلاد.

ومنذ ذلك الحين، أسفرت الضربات الإسرائيلية عن مقتل أكثر من 2700 شخص، بينهم العشرات منذ وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه واشنطن.

ويقول الجيش الإسرائيلي إنه فقد 17 جنديا ومدنيا واحدا متعاقدا معه خلال القتال.

بورز-لار/كام