غارات اسرائيلية متزامنة على بيروت ومناطق في جنوب لبنان وشرقه تثير هلع السكان

4دقائق

شنّت إسرائيل الأربعاء سلسلة غارات متزامنة غير مسبوقة على أحياء في بيروت وضاحيتها الجنوبية منذ بدء الحرب بين حزب الله واسرائيل في الثاني من آذار/مارس، اثارت حالة من الهلع والذعر في شواع العاصمة اللبنانية.

وشملت الغارات ايضا مناطق في جنوب لبنان وشرقه.

وأفاد الجيش الإسرائيلي من جهته عن تنفيذ أكبر حملة قصف على لبنان منذ بدء الحرب، معلنا ضرب نحو “100 مقر وبنية تحتية عسكرية تابعة” لحزب الله في “بيروت والبقاع وجنوب لبنان”، بعدما كانت تل أبيب أعلنت أن الهدنة الإيرانية الأميركية لا تشمل لبنان.

وأظهرت مشاهد وصور لوكالة فرانس برس تصاعد سحب ضخمة من الدخان من الأحياء التي تمّ استهدافها في ساعة الذروة في بيروت وضاحيتها الجنوبية، بينما شهدت الطرق في محيط العاصمة زحمة خانقة.

وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام استهدفت الغارات أحياء عدة في بيروت بينها كورنيش المزرعة وبربور وعين المريسة والبسطة.

وفي محلة كورنيش المزرعة، التي تعد شريانا حيويا في العاصمة يكتظ بالمؤسسات والمحال التجارية والابنية السكنية، شاهد مصور لفرانس برس مبنى تصدعت واجهاته جراء القصف، بينما كانت ألسنة النيران تندلع داخل أبنية مجاورة وهياكل سيارات محترقة وسط حالة من الذعر.

وقال علي يونس الذي كان ينتظر أن يقل زوجته من مكان عملها في المنطقة لفرانس برس “رأيت الطائرة عند القصف، وبدأ الناس يفرون يمينا ويسارا ويتصاعد الدخان الكثيف”.

ودعت وزارة الصحة اللبنانيين لافساح المجال أمام وصول سيارات الاسعاف الى مواقع الغارات الإسرائيلية، مشيرة الى أن زحمة السير الحاصلة نتيجة موجة الغارات غير المسبوقة بعددها وكثافتها والتي شنها العدو الإسرائيلي، تعوق أعمال الإنقاذ.

وشنت اسرائيل الغارات على بيروت من دون إنذار مسبق، وشاهد مراسلو فرانس برس سكانا يركضون في الشوارع بينما يطلق سائقون أبواق سيارتهم لإفساح المجال أمام سيارات الإسعاف والإطفاء للوصول الى الأحياء المستهدفة.

وقال ياسر عبدلله، الموظف في متجر للأدوات المنزلية في محلة السوديكو، المجاورة للبسطة في بيروت لفرانس برس “رأيت الضربة، كانت عنيفة للغاية، ثمة اطفال قتلى وآخرون بٌترت أيديهم”.

وتابع “اعتقدنا أن ثمة مهلة أسبوعين، لكن يبدو أن الوضع سيكون أسوأ بناء على ما جرى اليوم”.

وطالت الغارات الإسرائيلية ضاحية بيروت الجنوبية، التي تعد معقل حزب الله، بعد انذار اخلاء للسكان وجهه متحدث باسم الجيش الإسرائيلي.

واستهدفت غارات أخرى قرى وبلدات في البقاع بينها الهرمل وشمسطار، وبلدات عدة في منطقتي صور وصيدا، قالت الوكالة الوطنية للإعلام إنها اوقعت قتلى، من دون ان تعلن وزارة الصحة عن حصيلة أولية حتى الآن.

