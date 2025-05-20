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غارات تقتل العشرات في غزة مع تزايد الانتقادات لإسرائيل

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من نضال المغربي

القاهرة/تل أبيب (رويترز) – قالت السلطات الصحية في غزة إن ضربات جوية إسرائيلية قتلت 50 فلسطينيا على الأقل يوم الثلاثاء فيما تواصل إسرائيل قصفها رغم الضغوط الدولية المتزايدة عليها لوقف العمليات العسكرية والسماح بدخول المساعدات إلى القطاع دون عوائق.

وقال مسعفون في غزة إن الهجمات استهدفت منزلين، مما أسفر عن سقوط 18 قتيلا بينهم نساء وأطفال، ومدرسة تؤوي عائلات نازحة إلى جانب مناطق أخرى.

ولم يصدر أي تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي الذي أصدر تحذيرا يوم الاثنين لسكان خان يونس جنوب قطاع غزة يخبرهم بضرورة الإخلاء والتوجه إلى الساحل استعدادا لهجوم “غير مسبوق”.

وقال المسعفون إن غارات يوم الثلاثاء استهدفت خان يونس ومناطق إلى الشمال، منها دير البلح والنصيرات وجباليا ومدينة غزة.

ويقول المسعفون إن الغارات الإسرائيلية أسفرت عن مقتل أكثر من 500 شخص خلال الأيام الثمانية الماضية مع تكثيف الحملة العسكرية.

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