غارات جديدة على لبنان واشتباكات بين حزب الله وقوات إسرائيلية

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شنّ الجيش الإسرائيلي السبت غارات جديدة على لبنان وخصوصا في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله الذي أفاد من جهته عن اشتباكات مع القوات الإسرائيلية على الحدود اللبنانية وإطلاق صواريخ على قاعدة جوية في شمال إسرائيل.

وحذر المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي الجمعة بأن حلفاء بلاده ولا سيما حزب الله وحركة حماس سيواصلون القتال ضد إسرائيل، ما يزيد المخاوف من اندلاع نزاع واسع النطاق في الشرق الأوسط، قبل يومين من الذكرى السنوية الأولى للهجوم غير المسبوق الذي شنته حماس على الأراضي الإسرائيلية والذي شكل شرارة الحرب في قطاع غزة.

وأفاد حزب الله في بيان بأن مقاتليه “اشتبكوا” مع “قوة مشاة معادية” في محيط البلدية في بلدة العديسة مساء الجمعة و”أُجبرت على التراجع”، قبل أن يعلن لاحقا “أعاد جنود العدو الإسرائيلي محاولة التقدم باتجاه محيط البلدية في بلدة العديسة عند الساعة 1,50 من فجر يوم السبت 5-10-2024، فتصدى مجاهدو المقاومة الإسلامية لمحاولة التقدم، والاشتباكات مستمرة”.

كذلك، أعلن قصف قاعدة رامات ديفيد الجوية الإسرائيلية الواقعة جنوب شرق مدينة حيفا بصلية صاروخية، تزامنا مع استهدافه دبابة ميركافا خلال تقدّمها عند أطراف بلدة حدودية في جنوب لبنان.

كما أعلن الحزب أنه استهدف “تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في خلة عبير في يارون” في جنوب لبنان “بصلية صاروخية”.

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي السبت أن قوّاته شنت خلال الليل ضربة جوية على مقاتلين من حزب الله “كانوا ينشطون في مركز قيادة يقع داخل مسجد مجاور لمستشفى صلاح غندور” في جنوب لبنان، في أول ضربة من نوعها منذ بدء تبادل إطلاق النار بين إسرائيل والحزب قبل عام.

– أول غارات في طرابلس شمال لبنان –

تزامنا، سمع دوي سلسلة انفجارات فجر السبت في ضاحية بيروت الجنوبية، بحسب مراسلين في وكالة فرانس برس، بعدما أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر بإخلاء أجزاء من المنطقة.

وأظهرت لقطات لفرانس برس دخانا يتصاعد من المنطقة القريبة من المطار.

وأفاد الجيش السبت بأنّ قوّاته شنّت خلال الليل ضربة جوية على مقاتلين من حزب الله داخل مسجد، في أول ضربة من نوعها منذ بدء تبادل إطلاق النار بين إسرائيل والحزب قبل عام.

وقال “كان إرهابيو حزب الله يستخدمون مركز القيادة للتخطيط لهجمات إرهابية وتنفيذها ضد الجيش الإسرائيلي ودولة إسرائيل”.

وكان الجيش أعلن الجمعة أن قواته ضربت أكثر من ألفي موقع وقتلت 250 مقاتلا من حزب الله “21 منهم من القياديين” وضربت أكثر من ألفي موقع منذ بدأت عملياتها البرية ضد الحزب في جنوب لبنان، حيث قتل تسعة من عسكرييها في المعارك.

من جهتها، نعت حركة حماس السبت أحد قادتها في لبنان بعد مقتله فجرا مع عائلته بغارة اسرائيلية في مخيم البداوي للاجئين الفلسطينيين في شمال لبنان، في أول استهداف للمنطقة منذ بدء التصعيد مع حزب الله.

وأكدت قوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان (يونيفيل) أن قواتها “لا تزال في جميع المواقع” رغم أن الجيش الإسرائيلي أبلغها في 30 أيلول/سبتمبر “عزمه على شنّ عمليات برية محدودة في لبنان، وطلب منا نقل بعض مواقعنا”.

– “لن تتراجع” –

ويأتي التصعيد في لبنان بعد عام تقريبا على فتح حزب الله جبهة ضد إسرائيل “إسنادا” لغزة، بعد يوم على شن حماس هجومها على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر واندلاع الحرب المدمرة بينها وبين إسرائيل في قطاع غزة.

ويجري منذ ذلك الحين تبادل يومي للقصف بين الحزب وإسرائيل، ما أدى إلى نزوح عشرات آلاف السكان من جانبي الحدود.

وبحسب الأرقام الرسمية، قُتل أكثر من ألفي شخص في لبنان منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، بينهم أكثر من ألف منذ بدء القصف الجوي المكثف في 23 أيلول/سبتمبر على جنوب لبنان وشرقه وكذلك ضاحية بيروت الجنوبية.

وقدّرت الحكومة اللبنانية الأربعاء عدد النازحين هربا من العمليات العسكرية بحوالى 1,2 مليون يفترش عدد كبير منهم الشوارع في مناطق عدّة من بيروت.

وأعلن خامنئي الذي أمّ صلاة الجمعة في طهران في خطوة لم تحصل منذ مطلع عام 2020 وألقى خطبته بالعربية في بادرة نادرة، أن “المقاومة في المنطقة لن تتراجع باستشهاد قادتها ورجالها والنصر سيكون حليفها”، في إشارة إلى اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله في 27 أيلول/سبتمبر في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس في طهران في 31 تموز/يوليو في عملية نُسبت لإسرائيل، بالإضافة الى مقتل قادة آخرين إيرانيين ومن حماس وحزب الله المنضوين في “محور المقاومة” بقيادة طهران.

وأكد خامنئي أنّ هجوم حماس “مشروع وطبيعي للشعب الفلسطيني”، متوعدا إسرائيل بأنه “لن يُكتب لها البقاء”.

واعتبر خامنئي أن هجوم طهران التي أطلقت الثلاثاء نحو 200 صاروخ بالستي على إسرائيل هو “أقل جزاء” للدولة العبرية.

واثار الهجوم الصاروخي الإيراني تهديدات متبادلة بالرد بين إسرائيل وإيران.

واعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة أنه يجدر بإسرائيل “درس خيارات أخرى” غير ضرب منشآت نفطية إيرانية للرد على الضربة الصاروخية، بعدما طرح هذا الاحتمال في اليوم السابق. وأكد أنه “يحاول تعبئة بقية العالم” من أجل خفض التوتر في الشرق الأوسط.

في المقابل، قال المرشح الجمهوري للبيت الأبيض الرئيس السابق دونالد ترامب أن على إسرائيل “ضرب” المواقع النووية الإيرانية.

– قصف عنيف على غزة –

ونفّذت إسرائيل فجر الجمعة غارة على منطقة المصنع في شرق لبنان على الحدود السورية ما أدى إلى قطع الطريق الدولية بين البلدين.

وأوضح الجيش في بيان أنه استهدف “نفقا تحت الأرض” يستخدم لنقل الأسلحة لحزب الله عبر الحدود.

وذكرت وحدة إدارة الكوارث في لبنان أن أكثر من 374 ألف شخص، معظمهم سوريون، دخلوا إلى سوريا في الأسبوع الأخير من أيلول/سبتمبر.

كذلك، أعلنت أربعة مستشفيات على الأقل في لبنان تعليق خدماتها الجمعة على وقع غارات إسرائيلية كثيفة في محيطها، بينما أعلنت هيئة صحية تابعة لحزب الله مقتل 11 من مسعفيها في جنوب البلاد.

وفي شمال ووسط قطاع غزة، قُتل 12 شخصا بينهم أطفال، في غارات إسرائيلية خلال الليل، حسبما أفادت مصادر طبية والدفاع المدني في القطاع. وقال الجيش الإسرائيلي إنّه استهدف مقاتلين في مركز قيادة يقع في مدرسة وسط القطاع.

وارتفعت حصيلة القتلى نتيجة القصف والعمليات البرية الإسرائيلية في القطاع إلى 41825 قتيل، وفق آخر حصلية أصدرتها وزارة الصحة التابعة لحماس الجمعة.

وكان هجوم حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 تسبّب بمقتل 1205 أشخاص في الجانب الإسرائيلي، وفق تعداد لوكالة فرانس برس يستند الى أرقام رسمية إسرائيلية.

بور/دص-ناش