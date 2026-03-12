غارات على أحياء عدة في بيروت على وقع تهديد اسرائيلي بعملية برية

تجدّدت الغارات الإسرائيلية على وسط العاصمة اللبنانية الخميس بعد إنذارات إخلاء، فيما قالت اسرائيل ان ضرباتها استهدفت بنى تحتية تابعة لحزب الله وهدد وزير دفاعها بتوسيع العمليات البرية في لبنان، ما لم تتوقف صواريخ الحزب المدعوم من طهران.

واستهدفت غارات اسرائيلية أخرى مناطق عدة في جنوب البلاد وفي ضاحية بيروت الجنوبية، معقل الحزب الذي يواصل شن هجمات ضد اسرائيل، استهدفت احداها منظومة الدفاع الجوي المحيطة بمدينة قيسارية، شمال تل أبيب، حيث منزل رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو.

وامتدت حرب الشرق الأوسط إلى لبنان مع إطلاق حزب الله صواريخ باتجاه إسرائيل في 2 آذار/مارس “ثارا” لمقتل المرشد الأعلى الإيراني في ضربات إسرائيلية وأميركية على إيران.

وشنّت اسرائيل ثلاث ضربات متلاحقة مساء الخميس على مبنى من طبقات عدة في حي الباشورة في بيروت، وفق ما أفاد صحافيو فرانس برس، بعد إنذار السكان بالإخلاء.

وأظهرت صور فرانس برس تصاعد سحب من الدخان الكثيف من المبنى بعد استهدافه، من دون أن ينهار.

والباشورة منطقة مزدحمة بالقرب من المركز التجاري لبيروت، ويضم محيطها عددا كبيرا من الشركات والمؤسسات الرسمية والخاصة.

وفي وقت لاحق، قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن حزب الله “أخفى.. ملايين الدولارات لتمويل أنشطته الإرهابية” تحت هذا المبنى.

وشنّت اسرائيل ضربة أخرى على منطقة زقاق البلاط المجاورة في قلب بيروت، استهدفت وفق مراسل فرانس برس مقرا لمؤسسة القرض الحسن المالية التابعة للحزب.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه يشنّ “موجة من الغارات التي تستهدف البنية التحتية الإرهابية التابعة لحزب الله في بيروت”.

وكانت اسرائيل استهدفت فجرا سيارة قرب شاطئ الرملة البيضاء في بيروت، وفق ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية. وأحصت وزارة الصحة مقتل 12 شخصا واصابة 28 آخرين بجروح جراء الغارة الإسرائيلية.

في موازاة ذلك، واصلت اسرائيل شن غارات على جنوب لبنان وعلى ضاحية بيروت الجنوبية، حيث أسفرت غارة على الباحة الخارجية لكلية العلوم في الجامعة اللبنانية في فرع الحدث عن مقتل مدير الكلية واستاذ محاضر فيها.

ومنذ بدء الحرب، أسفرت الغارات الإسرائيلية عن مقتل 687 شخصا على الأقل، بينهم 98 طفلا و52 امرأة، وفق السلطات.

وعلى وقع الغارات، خاطب رئيس الحكومة نواف سلام اللبنانيين في كلمة قال فيها “اخاطبكم اليوم، وبيروت تتعرض للقصف كما تتعرض ضاحيتها، وجنوبنا وبقاعنا. .. هي حرب لم نردها، بل على العكس نعمل ليلا نهارا من اجل وقفها”.

وأضاف “لا تراجع عن موقفنا باستعادة قرار الحرب والسلم وإنهاء مغامرة الإسناد الجديدة التي لم نجنِ منها إلا مزيدا من الضحايا والدمار والتهجير”.

– استدعاء دبلوماسي ايراني –

واتسعت رقعة الغارات الإسرائيلية الخميس بعد أن أطلق حزب الله عشرات الصواريخ والمسيرات باتجاه إسرائيل في عملية عسكرية جديدة تضمنت مناطق في تل أبيب وحيفا وطبريا وصفد، توعد الجيش الإسرائيلي بالرد عليها “الصاع صاعين”.

وقال الجيش الإسرائيلي الخميس إن حزب الله أطلق “نحو 200 صاروخ وحوالى 20 طائرة مسيرة، إضافة إلى الصواريخ البالستية التي كانت تطلق من إيران بالتزامن”، في “أكبر دفعة يطلقها حزب الله منذ بدء الحرب”.

وحذّر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الخميس الرئيس اللبناني جوزاف عون من أنه “إذا لم تتمكن الحكومة اللبنانية من السيطرة على أراضيها ومنع حزب الله من تهديد المجتمعات الشمالية وإطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل، فإننا سنقوم بذلك بأنفسنا وسنسيطر على أراض”.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه “من بين مئات الصواريخ التي أُطلقت الليلة الماضية أصاب اثنان فقط الأراضي الإسرائيلية”.

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن ليل الأربعاء عن “عملية مشتركة ومنسّقة” ضد اسرائيل، تضمّنت هجوما صاروخيا شنّته إيران بالتزامن مع إطلاق حزب الله صواريخ ومسيرات.

وبتكليف من الحكومة، أعلن وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي استدعاءه القائم بأعمال السفارة الإيرانية في بيروت للحضور الجمعة الى الوزارة، لإبلاغه “موقف لبنان الرافض لسلسلة أحداث ومواقف تمثّل انتهاكا صريحا لسيادتنا الوطنية وخرقا لقرارات حكومتنا”.

– “نزوح هائل” –

وتواصل اسرائيل توجيه انذارات إخلاء للسكان، شملت الخميس سكان المنطقة الواقعة شمال نهر الليطاني وصولا الى نهر الزهراني، الواقع جنوب مدينة صيدا. وتشمل المنطقة العديد من البلدات والقرى بينها مدينة النبطية.

وسبق أن دعا الجيش الإسرائيلي سكان منطقة جنوب الليطاني الى مغادرتها، ليصل بذلك عمق المنطقة التي طالب بإخلائها الى نحو خمسين كيلومترا من الحدود.

ومنذ بدء الحرب، تجاوز عدد النازحين المسجلين في لبنان 820 ألف شخص، أكثر من 128 الفا منهم في مراكز ايواء.

وقال نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي كارل سكاو لوكالة فرانس برس في بيروت الخميس “النزوح الهائل الذي شهدناه هنا لا مثيل له، تسجيل نحو 800 ألف شخص خلال أسبوع واحد، إنه رقم هائل”، موضحا ان لبنان يشكل “محور تركيزنا الرئيسي لناحية الاستجابة”.

ووصلت الخميس إلى بيروت طائرة مساعدات إنسانية من فرنسا نقلت 60 طنا من المساعدات المخصصة للنازحين.

وكان مئات النازحين قد اتخذوا من شاطئ الرملة البيضاء في بيروت ملاذا لهم بعد تلقيهم إنذارات إسرائيلية بإخلاء منازلهم في الضاحية وجنوب لبنان. ويقيم معظمهم في خيم صغيرة.

وأثارت الضربات الإسرائيلية فجرا مخاوف النازحين.

وقالت دلال السيد (40 عاما) لفرانس برس التي نزحت من جنوب لبنان قبل 11 يوما “اخترنا هذا المكان لأن آخر شيء كنا نتوقعه أن تضرب إسرائيل بيروت. بيروت بلد سياحي، وهنا بحر، لا شيء هنا”.

