غارات متلاحقة على ضاحية بيروت الجنوبية بعد إنذارات إسرائيلية للسكان بالإخلاء

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استهدفت غارات إسرائيلية متلاحقة الخميس ضاحية بيروت الجنوبية، معقل حزب الله، الذي تبنى بدوره للمرة الأولى استهداف قاعدة جوية عسكرية في جنوب إسرائيل، في خضم مواجهة مفتوحة بين الطرفين منذ شهرين.

ومنذ فجر الخميس، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية عن 12 غارة إسرائيلية توزعت على أربع جولات على ضاحية بيروت الجنوبية، قال الجيش الإسرائيلي لاحقا إنها استهدفت مقرات قيادة وبنى عسكرية تابعة للحزب، بعدما كان وجّه انذارات للسكان بالإخلاء.

وجاءت الغارات على معقل حزب الله والتي كانت قد توقفت منذ فجر الثلاثاء، بعد ساعات من مغادرة المبعوث الأميركي آموس هوكستين الى إسرائيل، في إطار الوساطة التي يقودها من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين حزب الله والدولة العبرية.

وأظهر البث المباشر لوكالة فرانس برس سحب دخان تتصاعد من ضاحية بيروت الجنوبية وأطرافها إثر الغارات خلال ساعات النهار.

وتعرضت منطقة حارة حريك فجر الخميس لثلاث غارات، قال الجيش الإسرائيلي إنها استهدفت “مقرات قيادة… وبنى عسكرية” استخدمها حزب الله “لتخطيط وتنفيذ مخططات ارهابية ضد مواطني إسرائيل”.

وظهرا، أفادت الوكالة الوطنية بأن “الطيران الحربي المعادي شنّ غارة” على منطقة حارة حريك، وغارتين على منطقة الكفاءات، أسفرت إحداها عن دمار مبنى وتضرر عدد من الأبنية المحيطة به.

وفي إطار “الجولة الثالثة من الغارات على الضاحية الجنوبية”، استهدفت غارتان منطقة حارة حريك، بينما طالت الغارة الثالثة شارع الجاموس في منطقة الحدث، بحسب الوكالة. وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف “مراكز قيادة” للحزب.

وطالت الجولة الرابعة من الغارات الإسرائيلية ثلاثة أبنية في حارة حريك والشياح والمشرفية، وفق الوكالة، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف “للمرة الرابعة” في ضاحية بيروت الجنوبية “مستودع أسلحة ومقر قيادة وبنية إرهاببة تابعة” للحزب.

وتبنّى حزب الله من جهته استهداف قواعد عسكرية إسرائيلية وتحركات جنود عند أطراف بلدات حدودية في جنوب لبنان، بينها الخيام، حيث تبنى الحزب سبعة هجمات على الأقل ضد قوات اسرائيلية عند أطراف البلدة الجنوبية والشرقية.

وأعلن الحزب للمرة الأولى استهدافه برشقة من “الصواريخ النوعية” الخميس قاعدة حتسور الجوية شرق مدينة أشدود، الواقعة في جنوب إسرائيل على بعد حوالى 150 كيلومترا من الحدود مع لبنان.

وأسفرت غارات إسرائيلية، استهدفت الخميس من دون إنذار مناطق عدة في منطقة البقاع (شرق) عن مقتل 22 شخصا وفق لوزارة الصحة اللبنانية.

وطالت الغارات مناطق عدة في جنوب لبنان، بينها مناطق في محيط مدينة صور الساحلية.

وكان الجيش الجيش الإسرائيلي وجّه صباح الخميس إنذارات إخلاء للسكان طالت مبنى في المدينة وثلاث مناطق قريبة منها.

ومنذ 23 أيلول/سبتمبر، بدأت اسرائيل تكثيف ضرباتها في لبنان عبر حملة جوية واسعة تستهدف خصوصا معاقل حزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية وفي جنوب البلاد وشرقها. وأعلنت منذ نهاية الشهر نفسه بدء عمليات توغل بري في جنوب لبنان.

وأحصى لبنان مقتل 3583 شخصا على الأقل بنيران اسرائيلية منذ بدء حزب الله واسرائيل تبادل القصف في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023 على وقع الحرب في غزة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي الأربعاء مقتل ثلاثة جنود، أحدهم يبلغ 70 عاما، في جنوب لبنان، ليرتفع عدد القتلى في صفوفه الى 52 منذ بدئه عمليات توغل بري عند الحدود.

بور-لار/ب ق