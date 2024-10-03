غارات ومعارك دامية بين إسرائيل وحزب الله اللبناني

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أعلنت إسرائيل الخميس أنها قتلت 15 من عناصر حزب الله في غارة على جنوب لبنان، فيما قال الحزب المدعوم من إيران إنه صدّ محاولتي توغل بري في اليوم الرابع من العمليات البرية الإسرائيلية.

وبينما لم تهدأ الحرب، استهدفت غارة جوية إسرائيلية مقر هيئة صحية تابعة لحزب الله في قلب بيروت قبل الفجر، ما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص.

وهذه الضربة هي الأقرب إلى وسط العاصمة اللبنانية منذ بدء حملة القصف الإسرائيلية المدمّرة قبل حوالى عشرة أيام على مناطق عدّة في لبنان.

كما استهدفت ثلاث غارات إسرائيلية الخميس ضاحية بيروت الجنوبية، معقل حزب الله، بعد أن تعرّضت ليل الأربعاء الخميس لـ”17 غارة” طالت أحياء مختلفة فيها، وفق الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام التي أوضحت أن الضربات نفذتها “طائرات حربية” وكذلك “بوارج حربية من البحر”.

ويثير التصعيد العسكري بين إسرائيل من جهة، وإيران وحزب الله من جهة أخرى، مخاوف من خروج الوضع عن السيطرة في الشرق الأوسط، بعد عام على اندلاع الحرب بين الدولة العبرية وحركة حماس في غزة.

على الجبهة بين إسرائيل ولبنان، كثفت الدولة العبرية منذ منتصف أيلول/سبتمبر ضرباتها ضد حزب الله الذي كان قد فتح جبهة “إسناد” لغزة وحماس في الثامن من تشرين الأول/أكتوبر. وأعلنت الاثنين أنها بدأت عملية برية “محدودة” في جنوب لبنان لم تسفر عن تقدم ميداني يذكر حتى الآن.

وأعلن الجيش الإسرائيلي الخميس مقتل 15 عنصرا من حزب الله في غارة جوية على “مبنى بلدية بنت جبيل” كانت مخزنة فيها “كميات كبيرة من الأسلحة”. كما دعت سكان أكثر من عشرين قرية ومدينة النبطية في جنوب لبنان إلى الإخلاء.

وغداة معارك برية، أعلن حزب الله أنه صد توغلين إسرائيليين قرب الحدود، أحدهما عن طريق تفجير عبوتين ناسفتين. وقال أيضا إنه أطلق صواريخ على مدينة طبريا في شمال إسرائيل واستهدف عدة قواعد وتجمعات عسكرية حدودية.

وقتل جنديان لبنانيان بنيران إسرائيلية في جنوب البلاد، بحسب الجيش.

– “مدنيون آمنون في بيوتنا” –

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي الذي أكد مقتل سبعة من عناصره منذ الاثنين في جنوب لبنان، أنه نشر فرقة ثانية لدعم القوات على الحدود.

للمرة الثانية منذ 8 تشرين الأول/أكتوبر، ضربت غارة إسرائيلية قلب بيروت قبل الفجر، وأصابت “مركزا للهيئة الصحية الإسلامية” التابعة لحزب الله في الباشورة، وهو حي مكتظ بالسكان ذو أغلبية شيعية، بحسب الهيئة التي نعت سبعة من عناصرها.

وأشار صحافي في وكالة فرانس برس إلى أن الطابق الثاني من المبنى دمر وتناثر الحطام في الشارع.

وقال حسن عمار وهو نازح من جنوب لبنان يبلغ 82 عاما ويقطن في المبنى الذي تعرض للغارة “نحن مدنيون بكل معنى الكلمة. هل تجد أي مسلح هنا في هذه المنطقة؟ نحن مدنيون آمنون في بيوتنا”.

وأوضح جمال عساف الذي يقطن في مكان قريب من مكان الغارة “كنا جالسين في بيوتنا وسمعنا صوتا قويا، استهدفوا الهيئة الصحية التي هي مؤسسة إسعاف”، مضيفا أن المبنى الذي يضمّ مركز الهيئة “يسكن فيه مدنيون ومن استهدفوهم ينقذون جرحى ويساعدون الناس”.

وتسببت الغارات الليلية العنيفة التي تركزت على الضاحية الجنوبية لبيروت، المدمرة والمهجورة من قسم كبير من سكانها، في اهتزاز جدران المباني، بحسب العديد من السكان.

وتصاعدت أعمدة دخان فوق العاصمة صباح الخميس.

وتقول إسرائيل إنها تريد وقف نيران حزب الله باتجاه شمال أراضيها للسماح بعودة عشرات الآلاف من السكان الذين أجبروا على الفرار بسبب هذه النيران.

– أكثر من مليون نازح –

رغم حملة القصف التي قالت إسرائيل إنها قتلت “معظم” قادة حزب الله، إلا أن الحزب يواصل إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل.

بحسب الأرقام الرسمية، قُتل أكثر من 1928 شخصا في لبنان منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، بينهم أكثر من ألف منذ تفجيرات أجهزة اتصال تابعة لحزب الله في 17 و18 أيلول/سبتمبر في عملية نسبت إلى إسرائيل، وبدء القصف الجوي المكثف في 23 أيلول/سبتمبر على جنوب لبنان وشرقه وكذلك ضاحية بيروت الجنوبية.

وقدّرت الحكومة اللبنانية الأربعاء عدد النازحين هربا من العمليات العسكرية بحوالى 1,2 مليون يفترش عدد كبير منهم الشوارع في مناطق عدّة من بيروت.

وقالت فاطمة صالح، وهي ممرضة تبلغ 35 عاما وأم لأربعة أطفال فرت من ضاحية بيروت الجنوبية، “نريد الهجرة إلى أي بلد”، “بريطانيا… أو حتى العراق”.

– غارات دامية على غزة –

حماس وحزب الله عضوان في تحالف تصفه إيران بأنه “محور المقاومة” ضد إسرائيل.

والثلاثاء، شنت إيران هجومها المباشر الثاني ضد إسرائيل، ردا على اغتيال نصر الله وإسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحماس الذي قُتل في 31 تموز/يوليو في هجوم في طهران حملت مسؤوليته إسرائيل.

وتوعدها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قائلا “ارتكبت إيران خطأ فادحا… وستدفع الثمن”.

من جهته، أكّد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان من العاصمة القطرية أن بلاده “لا تتطلع” إلى الحرب، لكنه تعهد في الوقت نفسه برد “أقسى” إذا ردّت إسرائيل على الهجوم.

وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الأربعاء أن الولايات المتحدة لن تدعم ضربات إسرائيلية على منشآت نووية إيرانية.

في الأثناء، أعلنت وزارة الصحة في غزة الخميس تسجيل سقوط 99 قتيل في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، ما يرفع الحصيلة إلى 41788 قتيلا على الأقل منذ اندلعت الحرب قبل عام.

وأفاد الدفاع المدني بمقتل سبعة أشخاص على الأقل في ضربات إسرائيلية الخميس في قطاعات مختلفة من القطاع الذي يعيش كارثة إنسانية.

اندلعت الحرب في غزة إثر هجوم حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر والذي خلف 1205 قتيلا في الجانب الإسرائيلي.

وأعلن الجيش الإسرائيلي الخميس أنه قضى على ثلاثة قياديين في حركة حماس بغارة “قبل ثلاثة أشهر” في غزة، هم روحي مشتهى وسامح السراج وسامي عودة.

بور-سغ/الح-ح س/نور