غارة إسرائيلية تستهدف المستشفى الأهلي المعمداني في شمال قطاع غزة

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أعلن الدفاع المدني في غزة أن غارة جوية إسرائيلية دمرت بشكل شبه كلي أحد مباني المستشفى الأهلى “المعمداني” فجر الأحد، في حين قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف “مركز قيادة وسيطرة تابعا لحماس” داخل المنشأة الصحية.

ولجأ عشرات الآلاف من سكان غزة إلى المستشفيات التي استخدمت كملاجئ لإيواء النازحين رغم أن العديد منها تعرض لاضرار جسيمة جراء القصف المتواصل.

وأعلن الدفاع المدني في غزة أن الغارة الإسرائيلية على المستشفى الواقع في شمال القطاع دمرت أحد مبانيه بشكل شبه كلي.

وقال الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل لوكالة فرانس برس إن الطائرات الإسرائيلية “استهدفت بغارة جوية فجر اليوم مبنى في مستشفى المعمداني في غزة، ما أدى لتدميره وخروجه كليا عن الخدمة”.

وجاءت الغارة بعد دقائق من اتصال قام به الجيش الإسرائيلي مع إدارة المستشفى طالبا إخلاءه فورا، وفق مصدر في المستشفى.

وأوضح بصل أن الغارة أدت إلى “تدمير مبنى الجراحات والذي يضم قسم الطوارئ، ومحطة توليد الأكسجين لأقسام العناية المركزة”.

ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات في القصف الذي طال المستشفى والذي جاء غداة إعلان القوات الإسرائيلية السيطرة على محور موراغ الرئيسي والواقع بين مدينتي رفح وخان يونس في جنوب قطاع غزة، وتوسيع عمليته العسكرية.

وأورد الجيش الإسرائيلي في بيان أن “المجمع كان يستخدم من قبل إرهابيي حماس للتخطيط وتنفيذ هجمات إرهابية ضد المدنيين الإسرائيليين وقوات جيش الدفاع الإسرائيلي”.

لكن بصل أكد أن “رواية جيش الاحتلال كاذبة … رواية مضللة وغير صحيحة”.

وأظهرت صور لفرانس برس التقطت ما خلفته الغارة، ألواحا ضخمة من الخرسانة وقطعا معدنية ملتوية متناثرة في أنحاء الموقع.

وخلّفت الغارة أيضا فجوات واسعة في أحد مباني المستشفى، حيث انتُزعت أبواب حديد وشبابيك من مكانها، وشوهد عشرات المواطنين الفلسطينيين يبحثون بين الأنقاض عن حاجياتهم.

واستنكر المدير العام لوزارة الصحة في قطاع غزة منير البرش الغارة.

وبحسب البرش فإن المستشفى الأهلي كان “الوحيد الذي يعمل في مدينة غزة وفيه الجهاز الوحيد لتصوير الأشعة”.

من جهتها، أفادت قناة “الاتجاه” العراقية المقرّبة من إيران بأن إحدى سيارات البث المباشر التابعة لها تعرضت لأضرار جراء الغارة.

– لا مكان للمرضى –

افترش مئات النازحين وعدد من المرضى والمصابين الأرض، ونصب بعضهم خياما على جانبي الشارع الواقع قبالة المستشفى، وفي ميدان فلسطين القريب.

بين هؤلاء نائلة عماد (42 عاما) التي اوضحت أنه لم يعد لديها مأوى، وبقيت مع أطفالها الستة في الشارع بعدما كانت تحتمي داخل خيمة في المستشفى.

وقالت إن أحد حراس المستشفى “جاء إلى الخيمة فجر اليوم وصرخ: عليكم المغادرة الآن، الطائرات سوف تقصف المستشفى… وقال: لا تأخذوا شيئا، لا يوجد وقت”.

وأضافت “عندما وصلت إلى باب المستشفى قصفوه، لم أستطع التمييز هل هذا حقيقي أم كابوس”.

وتابعت “أنا والأولاد في الشارع، نزحنا أكثر من عشرين مرة، لا نعرف أين نذهب، المستشفى أخر ملاذ لنا، أفضل خيار أن يقتلونا جميعا، أفضل من أن نموت ببطء وإذلال”.

أما خالد دلول (30 عاما) فكان يرافق عمه الستيني المصاب.

وقال “ما رأيناه نار جهنم، خرجنا إلى الشارع ننتظر، مثل الذي ينتظر ذبحه، حريق هائل، كل المستشفى دمر، لا يوجد مكان للمرضى للعلاج أو النوم، هذا حكم جماعي بالإعدام والذبح”.

وفي استهداف لاحق، قال الدفاع المدني إنه نقل “سبعة شهداء، بينهم 6 أشقاء” إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط القطاع، إثر استهداف غارة جوية إسرائيلية سيارتهم صباح الأحد قرب محطة تحلية المياه في دير البلح”.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أعلن السبت أن الجيش الاسرائيلي سيوسع هجومه “في القسم الأكبر” من قطاع غزة.

وخاطب سكان القطاع بالقول “قريبا، ستتكثف عمليات (الجيش) وستتوسع لتشمل مناطق أخرى في القسم الأكبر من غزة. وعليكم إخلاء مناطق القتال”.

– نظام صحي متهالك –

وكانت غارة إسرائيلية استهدفت المستشفى المعمداني في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وأسفرت عن مقتل العشرات.

حينها، قال الجيش الإسرائيلي إن صاروخا أطلقته حركة الجهاد الإسلامي قد أصاب المستشفى، وهو ادعاء أيدته الولايات المتحدة.

والشهر المنصرم، قالت منظمة الصحة العالمية إن 22 من أصل 36 مستشفى في قطاع غزة تعمل جزئيًا.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) الثلاثاء إن “النظام الصحي في غزة متهالك”.

وعزا المكتب ذلك إلى “تدفق الإصابات ونفاد الأدوية والإمدادات الأساسية بسرعة بسبب الحصار المفروض على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة منذ أكثر من شهر”.

استأنفت إسرائيل ضرباتها وعملياتها العسكرية على غزة في 18 آذار/مارس، منهيةً بذلك هدنة هشة مع حماس صمدت شهرين. وحتى الآن، باءت الجهود المبذولة لاستئناف الهدنة بالفشل.

وأحصت وزارة الصحة التي تديرها حماس مقتل 1574 فلسطينيا على الأقل منذ استئناف اسرائيل عملياتها العسكرية في 18 آذار/مارس، ما يرفع الى 50944، إجمالي عدد القتلى منذ بداية الحرب في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وأسفر هجوم حماس عن مقتل 1218 شخصا، معظمهم مدنيون، وفقا لإحصاء وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام إسرائيلية رسمية.

ع ز/ها/ب ق