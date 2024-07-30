غارة إسرائيلية تستهدف قياديا في حزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية

afp_tickers

7دقائق

نفّذ الجيش الإسرائيلي الثلاثاء ضربة على الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله اللبناني، مستهدفا بحسب قوله قياديا “مسؤولا” عن القصف الدامي على الجولان المحتل والذي توعدت إسرائيل بالرد عليه.

وجاء في بيان للجيش أنه “نفّذ ضربة محددة الهدف في بيروت على القيادي المسؤول عن قتل الأطفال في مجدل شمس وقتل العديد من المدنيين الإسرائيليين الآخرين”.

أسفر القصف الصاروخي على بلدة مجدل شمس السبت عن مقتل 12 من الفتية في ملعب لكرة القدم، وحملت إسرائيل والولايات المتحدة مسؤوليته لحزب الله الذي نفى “أي علاقة” له بالهجوم.

وفي بيروت، أفاد مصدر مقرب من حزب الله عن غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية، مؤكدا أنها استهدفت قياديا عسكريا في صفوف التنظيم الموالي لايران.

وبعد دقائق من الغارة، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت في منشور على منصة إكس إن حزب الله “تجاوز الخط الأحمر”.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قد توعد الاثنين بـ”رد قاس” على قصف مجدل شمس.

أحيا التصريح المخاوف من توسع الحرب في غزة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، حليفة حزب الله، إلى لبنان ونشوب صراع واسع في المنطقة.

إلى ذلك، قُتل مدني إسرائيلي الثلاثاء جراء سقوط صاروخ في شمال إسرائيل، بحسب الإسعاف، وأعلن الجيش أنه رد على إطلاق صواريخ.

وكان الجيش قد أعلن في وقت سابق أنه ضرب “نحو عشرة أهداف إرهابية لحزب الله” في “سبع مناطق مختلفة” في جنوب لبنان، وقتل أحد أعضاء الحزب.

وردا على الضربات التي أحدثت “أضرارا جسيمة” بحسب الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، قال حزب الله إنه شن عدة هجمات، من بينها هجومان على ثكنة بيت هيلل شمال إسرائيل باستخدام صواريخ كاتيوشا وطائرات مسيّرة متفجرة.

وأوقفت العديد من شركات الطيران رحلاتها إلى بيروت منذ الاثنين، ومن بينها الخطوط الجوية الفرنسية التي أعلنت مع ذلك عن خطط لاستئناف الرحلات الأربعاء. وأكد الرئيس التنفيذي لشركة طيران الشرق الأوسط اللبنانية محمد الحوت أن المطار “لم يتعرض لأي تهديد”.

في بيروت، أبدى سكان التقت بهم فرانس برس قلقهم من توسع النزاع، فيما بدا آخرون أقل قلقا.

وقالت كوزيت بشارة وهي موظفة وأم لطفلين تبلغ 40 عاما “أعيش في حالة ترقب وقلق دائم… وأفكر دائما كيف سأهرب طفليَّ في حال اندلعت الحرب … حالة القلق وعدم الاستقرار متعبة لانه في حال اندلاع الحرب سنعرف أننا في حرب ولن نبقى في حالة ترقب”.

منذ بداية الحرب في غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر إثر الهجوم غير المسبوق الذي شنته حماس على الأراضي الإسرائيلية، يجري تبادل يومي للقصف على الحدود بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله المدعوم من إيران.

– الانتقام “مرفوض” –

قال نتانياهو أثناء زيارته لمجدل شمس الاثنين “هؤلاء الأطفال هم أطفالنا … دولة إسرائيل لن تسمح بحدوث ذلك، ولا يمكنها أن تفعل، ردنا سيأتي، وسيكون قاسيا”.

لكن وجهاء البلدة الدروز أكدوا بعد الزيارة رفضهم فكرة الرد.

وأكدت “الهيئة الدينية والزمنية في الجولان السوري المحتل” في بيان أن “الخطب جلل” لكن “نرفض أن تُراق قطرة دم واحدة تحت مُسمى الانتقام لأطفالنا، فالتاريخ يشهد لنا بأننا كُنا وما زلنا دُعاة سلام ووئام بين الشعوب والأُمم حيث تُحرم عقيدتنا القتل والانتقام بأي صفة أو هدف”.

من جهتها، قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الثلاثاء إنها “تشعر بقلق عميق إزاء التهديد المتزايد لنزاع واسع النطاق في جميع أنحاء المنطقة” و”حثت جميع الأطراف والمجتمع الدولي على العمل بشكل عاجل لنزع فتيل التوترات”.

في هذه الأثناء، يكثف المجتمع الدولي جهوده لاحتواء التصعيد. وقال دبلوماسي فرنسي طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس في بيروت إن “فرنسا إلى جانب شركائها الآخرين لا سيما الولايات المتحدة، تبذل جهوداً مكثّفة لدعوة جميع الأطراف إلى ضبط النفس وعدم الانجرار إلى دوامة العنف”.

– انسحاب من خان يونس –

في قطاع غزة، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته البرية المصحوبة بغارات مميتة وقصف مدمر، وردت تقارير عن استهداف خان يونس ورفح في الجنوب ومخيم البريج في الوسط، ومدينة غزة في الشمال بغارات جوية وقصف مدفعي.

ونقل مراسلو وكالة فرانس برس عن شهود عيان عن قصف بالدبابات على شرق خان يونس فجر الثلاثاء. وتم العثور على ثماني جثث على الأقل في هذه المنطقة، بحسب عناصر الإنقاذ وأطباء.

وأعلن الدفاع المدني الثلاثاء ارتفاع عدد قتلى العملية العسكرية الإسرائيلية التي بدأت في 22 تموز/يوليو في الأجزاء الشرقية من خان يونس إلى 300 قتيل.

وذكر مراسلو وكالة فرانس برس نقلا عن شهود وأطباء أن نيران الدبابات استهدفت شرق خان يونس فجر الثلاثاء. وتم العثور على ثماني جثث على الأقل في هذه المنطقة، بحسب رجال الإنقاذ والأطباء.

لكن الجيش الذي قال إنه أنهى عمليته في المنطقة أكد أنه قتل 150 مقاتلا وفكك أنفاقا ومخابئ للاسلحة وبنى تحتية.

اندلعت الحرب في غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر وأسفرت عن 1197 قتيلا، معظمهم من المدنيين، وفقًا لتعداد أجرته فرانس برس استنادًا إلى أرقام إسرائيلية رسمية.

وخطف المهاجمون 251 شخصا ما زال 111 منهم محتجزين في غزة، بما في ذلك 39 يقول الجيش إنهم قُتلوا.

وردّت إسرائيل بحملة قصف مدمرة وهجمات برية أسفرت عن سقوط 39400 قتيلا على الأقل، معظمهم مدنيون ولا سيما من النساء والأطفال، وفق أرقام وزارة الصحة في القطاع. ولا تذكر هذه الحصيلة عدد المقاتلين الذين سقطوا خلال القتال.

بور/ص ك-ح س/ب ق