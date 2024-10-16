غارة إسرائيلية تستهدف مبنى بلدية النبطية في جنوب لبنان وتقتل 5 أشخاص

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من ليلى بسام وحميرة باموق

بيروت/واشنطن (رويترز) – قال مصدران أمنيان إن غارة جوية إسرائيلية على مبنى البلدية في النبطية بجنوب لبنان أسفرت عن مقتل ستة أشخاص على الأقل بينهم رئيس البلدية.

جاءت الضربة رغم تعبير الولايات المتحدة عن مخاوفها بشأن ارتفاع أعداد القتلى وتفاقم الوضع إلى حرب شاملة في المنطقة.

وقبل ساعات، قال شهود من رويترز إن غارة إسرائيلية واحدة على الأقل استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت في ساعة مبكرة من صباح يوم الأربعاء.

وسمع الشهود انفجارين وشاهدوا أعمدة من الدخان تتصاعد من منطقتين منفصلتين في الضاحية. جاء ذلك بعد أمر إخلاء أصدره الجيش الإسرائيلي يوم الأربعاء لمبنى واحد في المنطقة.

ونفذ الجيش الإسرائيلي في الأسابيع القليلة الماضية ضربات على الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران، دون تحذيرات مسبقة، أو بعد إصدار تحذير لمنطقة واحدة مع تنفيذ ضربات على نطاق أوسع.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ ضربة على مستودع للأسلحة تحت الأرض لجماعة حزب الله اللبنانية في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال الجيش “قبل الضربة، تم اتخاذ العديد من الخطوات للحد من خطر تضرر المدنيين، بما في ذلك إطلاق تحذيرات مسبقة للسكان في المنطقة”.

ووفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فإن أوامر الإخلاء العسكرية الإسرائيلية أثرت على أكثر من ربع لبنان، بعد أسبوعين من بدء إسرائيل توغلاتها في جنوب البلاد والتي تقول إنها تهدف لإبعاد مسلحي جماعة حزب الله.

وتسعى بعض الدول الغربية إلى التوصل لوقف لإطلاق النار بين الجانبين، وكذلك في قطاع غزة الفلسطيني، لكن الولايات المتحدة تقول إنها تواصل دعم إسرائيل وقررت أن ترسل إليها نظاما مضادا للصواريخ وقوات.

ويوم الثلاثاء، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إن الولايات المتحدة عبرت عن مخاوفها لحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن الضربات التي وقعت في الآونة الأخيرة.

وقال للصحفيين “عندما يتعلق الأمر بنطاق وطبيعة حملة القصف التي شهدناها في بيروت خلال الأسابيع القليلة الماضية، فهذا شيء أوضحنا لحكومة إسرائيل أننا نشعر بالقلق تجاهه ونعارضه”، مستخدما لهجة أكثر صرامة من تلك التي اعتادت واشنطن استخدامها حتى الآن.

وخضعت إسرائيل أيضا للتدقيق بسبب تعاملها مع قوة الأمم المتحدة في لبنان (اليونيفيل) والمعنية بحفظ السلام في جنوب لبنان.

ومنذ بدء العملية البرية الإسرائيلية ضد مقاتلي حزب الله في الأول من أكتوبر تشرين الأول، تعرضت مواقع اليونيفيل لإطلاق نار واقتحمت دبابتان إسرائيليتان بوابات إحدى قواعدها، حسبما ذكرت القوة. وأُصيب خمسة من قوات حفظ السلام.

وقال وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرج إن دول الاتحاد الأوروبي المساهمة في اليونيفيل ليس لديها أي نية للانسحاب رغم الدعوات الإسرائيلية للقيام بذلك.

وتساهم 16 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، بينها النمسا، في قوات اليونيفيل، وقد أثارت أحدث الوقائع قلقا واسع النطاق بين الحكومات الأوروبية.

ودعا نتنياهو الأمم المتحدة يوم الأحد إلى سحب قوات اليونيفيل “من معاقل حزب الله ومن مناطق القتال”.

ولم تشر إسرائيل إلى أنها ستكبح حملاتها العسكرية في بيروت أو جنوب لبنان أو غزة.

ولم تضرب إسرائيل الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية منذ العاشر من أكتوبر تشرين الأول، عندما أسفرت ضربتان بالقرب من وسط المدينة عن مقتل 22 شخصا وهدم مبان بالكامل في حي مكتظ بالسكان.