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غارتان إسرائيليتان تستهدفان فلسطينيين مكلفين بحماية شاحنات مساعدات

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القاهرة (رويترز) – قال مسعفون إن ثمانية فلسطينيين على الأقل قتلوا وأصيب العشرات جراء غارتين جويتين إسرائيليتين استهدفتا فلسطينيين مكلفين بتأمين شاحنات تنقل المساعدات إلى قطاع غزة يوم الخميس.

وذكر مسعفون أن ما لا يقل عن 30 شخصا أصيبوا وأن العديد منهم في حالة حرجة وأن عدد القتلى مرشح للارتفاع جراء الضربة الأولى التي وقعت في المنطقة الغربية من مدينة رفح بجنوب القطاع.

وفي مدينة خان يونس القريبة، تعرضت مجموعة أخرى من الأشخاص المكلفين بتأمين شحنات المساعدات لغارة جوية إسرائيلية منفصلة أسفرت عن سقوط إصابات، بحسب مسعفين.

ولم يصدر أي تعليق حتى الآن من الجيش الإسرائيلي.

وتكررت حوادث تعرض شاحنات المساعدات لعمليات خطف من جانب عصابات مسلحة بعد وقت قصير من دخولها القطاع، مما دفع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إلى تشكيل قوة مهام لمواجهتهم. ووفقا لمصادر من حماس ومسعفين فقد قتلت القوات التي تقودها حماس أكثر من عشرين عنصرا من العصابات في الأشهر الماضية.

وتقول حماس إن الضربات الإسرائيلية قتلت ما لا يقل عن 700 من الأفراد المكلفين بتأمين شاحنات المساعدات التي تدخل غزة منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر تشرين الأول 2023.

وفي مدينة غزة، قال مسعفون إن ستة أشخاص على الأقل قتلوا في غارة جوية أصابت منزلا، مما يرفع عدد قتلى يوم الخميس إلى 14 على الأقل.

وأخفقت جهود استمرت لأشهر قامت بها مصر وقطر ودعمتها الولايات المتحدة في إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار من الجانبين.

وصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة يوم الأربعاء على المطالبة بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار بين إسرائيل ومقاتلي حماس في قطاع غزة إلى جانب الإفراج الفوري عن جميع الرهائن.

وقرارات الجمعية العامة ليست ملزمة لكنها تتمتع بثقل سياسي كونها تعكس وجهة نظرٍ عالمية بشأن الحرب. وصوتت الولايات المتحدة وإسرائيل وسبع دول أخرى ضد قرار المطالبة بوقف إطلاق النار فيما امتنعت 13 دولة عن التصويت.

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