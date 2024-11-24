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غارتان إسرائيليتان على ضاحية بيروت الجنوبية بعد إنذار بالإخلاء 

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شن الجيش الإسرائيلي غارتين جويتين على ضاحية بيروت الجنوبية الأحد بعد نحو ساعة من إصداره إنذارا بالإخلاء، وفق ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية. 

وقالت الوكالة “شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارتين عنيفتين على الضاحية الجنوبية لبيروت – منطقة الكفاءات”. 

وأضافت الوكالة أن “الغارتين تسببتا بدمار هائل على رقعة جغرافية كبيرة”.

وأظهرت لقطات فيديو لوكالة فرانس برس دخانا رماديا كثيفا يغطي أجواء الضاحية الجنوبية.

وحذر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في وقت سابق الأحد على منصة “اكس” من أن الجيش سيضرب “منشآت ومصالح تابعة لحزب الله” في الحدث وبرج البراجنة، ناشرا خرائط للمناطق التي نبه الى وجوب إخلائها.

اية/ح س-س ح/ب ق

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