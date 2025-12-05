The Swiss voice in the world since 1935
غرامة أوروبية بقيمة 120 مليون يورو على منصة إكس

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

فرض الاتحاد الأوروبي الجمعة غرامة قدرها 120 مليون يورو على شبكة التواصل الاجتماعي إكس التي يملكها إيلون ماسك، ما يُنذر بتجدد المواجهة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب. 

وهذه أول عقوبة تفرضها المفوضية الأوروبية بموجب قانون الخدمات الرقمية المفصلي الذي أُقر قبل عامين لمكافحة المحتوى غير القانوني والضار على الإنترنت.

وأكدت المفوضية الأوروبية من جانبها أن الغرامة لا علاقة لها بالرقابة.

وقالت هينا فيركونين، مسؤولة التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي، للصحافيين: “هذا القرار يتعلق بشفافية إكس ولا علاقة له بالرقابة”، ردًا على اتهام وجهه نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس قبل الإعلان. 

وأضافت: “إذا التزمتَ بقواعدنا، فلن نفرض عليك غرامة، الأمر بهذه البساطة”.

فب/ص ك/لين

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

