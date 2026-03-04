غرق فرقاطة إيرانية قبالة سريلانكا وإنقاذ البحارة

أنقذت سريلانكا 30 بحّارا كانوا على متن الفرقاطة الإيرانية “أيريس دينا” التي تغرق الأربعاء قبالة المياه الإقليمية للجزيرة، وفق ما أفاد وزير الخارجية فيجيتا هيراث.

ولم ترد معلومات بعد عن سبب غرق المركب لكن الوزير السريلانكي قال أمام البرلمان إن البحارة المصابين نُقلوا إلى مستشفى في جنوب الجزيرة.

وصدر نداء استغاثة عن الفرقاطة التي يبلغ عدد أفراد طاقمها 180 شخصا عند الفجر.

وأكد هيراث أنه تم إرسال سفينتين تابعتين للبحرية السريلانكية وطائرة للقيام بعملية الإنقاذ، لكنه لم يوضح سبب غرق السفينة الحربية الإيرانية.

وسأل نائب من المعارضة في البرلمان عمّا إذا كان المركب تعرّض للقصف في ظل الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران، لكن الحكومة لم ترد على السؤال بعد.

وقال الناطق باسم البحرية السريلانكية بوديما سامباث إن العملية التي جرت تتوافق مع التزامات سريلانكا البحرية.

وأكد لوكالة فرانس برس “استجبنا إلى نداء استغاثة بموجب التزاماتنا الدولية نظرا إلى أن المنطقة ضمن منطقة البحث والإنقاذ التابعة لنا في المحيط الهندي”.

وأفاد مسؤولون محليون بأنه تم وضع المستشفى الرئيسي في غالي، على بعد حوالى 115 كيلومترا جنوب العاصمة، في حالة تأهّب لاستقبال البحارة الذين تم إجلاؤهم.

