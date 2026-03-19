غرق 18 مهاجرا إفريقيا قبالة سواحل جزر القمر (الحكومة)

لقي 18 مهاجرا إفريقيا على الأقل حتفهم غرقا قبالة جزر القمر أثناء محاولتهم الوصول إلى جزيرة مايوت الفرنسية في المحيط الهندي، بحسب ما أعلنت الحكومة الخميس.

وأفاد وزير داخلية جزر القمر محمد أحمد أسوماني أنه عُثر على 30 شخصا على قيد الحياة بعدما وصلت المجموعة إلى مكان قريب من بلدة ميتساميولي الساحلية، على بعد حوالى 40 كيلومترا عن العاصمة موروني.

وأفاد الناجون أنهم من جمهورية الكونغو الديموقراطية وكانوا في طريقهم إلى مايوت المجاورة التي تعد وجهة جاذبة للمهاجرين نظرا إلى بنيتها التحتية الفرنسية ونظام الرعاية الاجتماعية فيها.

وقال وزير الداخلية للصحافيين “عثرنا الليلة الماضية على ثمانية قتلى. عثر سكان ميتساميولي، صيادون والسلطات، على الجثث”.

وأضاف “تمكّنا هذا الصباح من انتشال تسع جثث. لدينا 17 قتيلا، ويواصل خفر السواحل البحث عن أربع جثث مفقودة”.

وتابع “يقولون إنهم كونغوليون، قدموا من جمهورية الكونغو الديموقراطية”.

وأفاد مدير مستشفى ميتساميولي لاحقا أن حصيلة القتلى ارتفعت إلى 18 بعدما عُثر على جثة أخرى.

ورغم كونه أفقر أقاليم فرنسا، إلا أن مايوت وجهة مفضّلة بالنسبة للمهاجرين من إفريقيا وحتى جزر القمر الساعين لحياة أفضل.

ويدفع كثيرون لمهرّبين لخوض الرحلة البحرية المحفوفة بالمخاطر.

وأفاد ممثل الأمم المتحدة جيمس تسوك بوت أن المهاجرين المتجهين إلى مايوت سبق أن وصلوا إلى جزر القمر، لكن هذه هي المرة الأولى التي تقع خسائر في الأرواح.

