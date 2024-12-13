غزة تشيع 33 فلسطينيا قتلوا في هجوم تقول إسرائيل إنه استهدف قياديا في الجهاد الإسلامي

reuters_tickers

4دقائق

من رمضان عابد ونضال المغربي

غزة/القاهرة (رويترز) – انتحب العشرات وقرأوا آيات من القرآن في مستشفى بقطاع غزة يوم الجمعة قبل دفن جثث بعض الذين سقطوا من بين 33 قتلوا في غارة جوية إسرائيلية على مكتب بريد يؤوي نازحين.

وقال مسعفون إن العائلات النازحة بسبب الصراع المستمر منذ 14 شهرا لجأت إلى مكتب البريد في مخيم النصيرات. وأدى الهجوم الذي وقع في وقت متأخر يوم الخميس إلى إلحاق أضرار بعدة منازل قريبة.

وقال الجيش الإسرائيلي يوم الجمعة إن الغارة استهدفت عضوا بارزا في حركة الجهاد الإسلامي.

وشيعت العائلات الجثث التي تم نقلها لمستشفى العودة في النصيرات بعضها في أكفان بيضاء وبعضها الآخر ملفوفا في بطانيات إلى مثواها الأخير.

وقال سهيل مطر الذي قتل أحفاد‭‭‭ ‬‬‬له وزوجة ابنه “قتلوا الأمل والتفاؤل”.

وأضاف “كلما حدثت أمور وقلنا إن هناك هدنة وسنرتاح… بعد ذلك يغيروا رأيهم… لا نعرف لماذا”.

ولم تسفر جهود تبذلها مصر وقطر وتدعمها الولايات المتحدة منذ أشهر عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

وذكرت إسرائيل أنها كانت تستهدف قياديا في حركة الجهاد الإسلامي هاجم مدنيين وقوات إسرائيلية واتهمت إسرائيل الحركة المسلحة باستغلال البنية التحتية المدنية والسكان دروعا بشرية لأنشطتها. ولم تذكر هوية عضو الجهاد الإسلامي.

والنصيرات هو أحد المخيمات الثمانية القديمة في قطاع غزة التي كانت في الأصل مخصصة للاجئين الفلسطينيين الذين فروا من حرب عام 1948 التي رافقت إعلان قيام إسرائيل. وهو اليوم جزء من منطقة حضرية مكتظة بالنازحين من أنحاء القطاع.

وقالت لويز واتريدج المسؤولة بالطوارئ في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) عبر رابط فيديو من النصيرات لمؤتمر صحفي للأمم المتحدة في جنيف يوم الجمعة “لقد رأينا صورا مروعة للغاية من مكان الواقعة”.

وأضافت “هناك آباء يبحثون عن أبنائهم، أطفال يغطيهم الغبار والدماء يبحثون عن آبائهم، وهناك إصابات متعددة بالإضافة إلى القتلى الذين تم تسجيلهم وأناس لا زالوا مدفونين تحت الأنقاض”.

وقال مسؤولو صحة فلسطينيون يوم الجمعة إن 12 على الأقل قتلوا في غارات جوية إسرائيلية منفصلة في أنحاء القطاع، بينهم ثلاثة في خيمة تؤوي عائلة نازحة في خان يونس وصحفي محلي في مدينة غزة.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان يوم الخميس في تل أبيب إنه يعتقد أن التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن ربما يكون قريبا لأن إسرائيل أشارت إلى أنها مستعدة كما أن هناك مؤشرات من حماس.

واندلعت الحرب بعد أن اقتحم مسلحون من حماس بلدات إسرائيلية في أكتوبر تشرين الأول 2023 في هجوم تقول إحصاءات إسرائيلية إنه أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص واقتياد نحو 250 رهينة إلى غزة.

وتقول سلطات الصحة الفلسطينية إن الهجوم الذي شنته إسرائيل منذ ذلك الحين أسفر عن تدمير مساحات شاسعة من غزة ومقتل أكثر من 44900 فلسطيني ودفع سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون للنزوح من ديارهم وأدى إلى تفشي الجوع والمرض.