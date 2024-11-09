غزة تنعى أطفالا قتلتهم غارة إسرائيلية

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من نضال المغربي وحاتم خالد

غزة (رويترز) – انتحبت أسرة من غزة على أطفال لقوا حتفهم في غارة إسرائيلية بينما كانوا في طريقهم للعب كرة القدم، وسط قصف مكثف قالت السلطات الصحية الفلسطينية إنه قتل 44 شخصا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

استهدفت الغارة منطقة المواصي الساحلية الجنوبية التي لجأ إليها مئات الآلاف بعد أن أمرهم الجيش الإسرائيلي بإخلاء مناطق كان يقصفها في حربه مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وقال محمد زنون أحد أقارب الأطفال القتلى “كان الولاد الصغار يلعبوا بالمواصي… الصاروخ في نصهم مفيش حد فيهم ولا مستهدف ولا مطلوب ولا أي حد في الشارع.. الشارع مخلي بس أطفال، هم الأطفال استشهدوا إمبارح”.

وتقول السلطات الصحية الفلسطينية إن الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة حصدت أرواح ما يزيد على 43500 شخص مع تقديرات بوجود 10 آلاف آخرين تحت الأنقاض لم يتم إحصاؤهم.

وشنت إسرائيل حملتها العسكرية عقب هجوم نفذه مقاتلو حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 على بلدات جنوب إسرائيل أدى إلى مقتل 1200 واحتجاز نحو 250 رهينة، وفقا للإحصاءات الإسرائيلية.

وتوسطت الولايات المتحدة ومصر وقطر في محادثات متقطعة بهدف إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن دون إحراز أي تقدم يذكر.

وذكرت الخارجية القطرية يوم السبت أنها “أخطرت الأطراف قبل 10 أيام أثناء المحاولات الأخيرة للوصول إلى اتفاق، بأنها ستعلق جهودها في الوساطة بين حماس وإسرائيل في حال عدم التوصل لاتفاق في تلك الجولة”.

وأضافت “أنها ستستأنف تلك الجهود مع الشركاء عند توافر الجدية اللازمة لإنهاء الحرب الوحشية ومعاناة المدنيين المستمرة جراء الأوضاع الإنسانية الكارثية بالقطاع”.

وكان مسؤول قطري قال في وقت سابق إن الدوحة ستنسحب من المفاوضات ما لم يبد الجانبان التزاما أكبر.

جاء ذلك بعد أن قال مسؤول أمريكي يوم الجمعة إن واشنطن طلبت من قطر إغلاق مكتب حماس في الدوحة بعد أن رفضت الحركة اقتراحا لوقف إطلاق النار.

ونفى القيادي الكبير في حماس سامي أبو زهري التقرير ووصفه بأنه محاولة أمريكية لإرسال رسالة ضغط على الحركة من خلال وسائل الإعلام.