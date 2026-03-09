غلاة المحافظين يصطفون خلف الزعيم الإيراني الجديد وقلق بالأسواق

دبي/القدس 9 مارس آذار (رويترز) – نظم غلاة المحافظين في إيران استعراضا للقوة اليوم الاثنين، إذ خرجوا إلى الشوارع معلنين ولاءهم لمجتبى خامنئي زعيما أعلى للبلاد خلفا لوالده الراحل آية الله علي خامنئي في إشارة إلى أن غلاة المحافظين ما زالوا يسيطرون بقوة على مقاليد الأمور، وهو أمر بدا أنه يغلق الباب أمام أي احتمال لانتهاء الحرب في الشرق الأوسط بسرعة.

وتسبب احتمال استمرار تعطل إمدادات الطاقة العالمية، وهو بالفعل من بين الأسوأ في التاريخ، لمدة أطول مما كان متوقعا في قفزات لأسعار النفط وهبوط حاد في أسواق الأسهم.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يقبل بتولي مجتبى (56 عاما) المنصب وطالب إيران بالاستسلام غير المشروط. والزعيم الجديد رجل دين يحظى بالفعل بنفوذ على قوات الأمن وعلى شبكة الأعمال الضخمة التابعة لها.

وقال ترامب لشبكة (إن بي سي) ردا على سؤال حول الزعيم الأعلى الإيراني الجديد “أعتقد أنهم ارتكبوا خطأ فادحا”.

وبثت وسائل إعلام رسمية لقطات لحشود كبيرة نزلت إلى الشوارع في عدة مدن لإظهار التأييد للزعيم الأعلى الجديد رافعين علم البلاد وصورا له ولوالده، الذي قتل في قصف في أول يوم من الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران قبل أكثر من أسبوع.

وفي أصفهان، ذكر التلفزيون الرسمي أن صوت انفجارات قريبة ناجمة على ما يبدو عن غارات جوية دوى في وقت احتشد فيه مناصرون للزعيم الجديد في ميدان الإمام وهم يهتفون “الله أكبر” عند منصة تحمل صورا لمجتبى وعلي خامنئي. وفي طهران، سُمع منشد ديني يردد “إما الموت أو خامنئي… دمنا يقود إلى الجنة”.

* تأييد سياسي

أصدرت مؤسسات إيرانية وسياسيون تعهدات بالولاء للزعيم الأعلى الجديد. وأفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية بأن زوجته وابنه ووالدته قتلوا في بداية الهجوم الجوي الأمريكي الإسرائيلي.

وجاء في بيان لمجلس الدفاع “سنطيع القائد الأعلى لآخر نقطة في دمائنا”.

وانقسم إيرانيون تواصلت معهم رويترز عبر الهاتف بين مؤيدين اعتبروا اختيار الزعيم الجديد إعلانا عن التحدي ومعارضين يخشون أن يقضي ذلك على آمالهم في التغيير.

وقالت طالبة جامعية تدعى زهرة ميرباقري (21 عاما) من طهران “أنا سعيدة للغاية أنه زعيمنا الجديد. إنها صفعة على وجه أعدائنا الذين ظنوا أن النظام سينهار بمقتل والده. طريق زعيمنا الراحل سيستمر”.

واحتفل إيرانيون علنا بمقتل الزعيم الأعلى السابق بعد أسابيع من قتل قوات الأمن آلافا في احتجاجات مناهضة للحكومة وصفت بأنها أسوأ اضطرابات منذ الثورة الإسلامية في 1979.

لكن لم تظهر مؤشرات تذكر على أي أنشطة مناهضة للحكومة، إذ يخشى النشطاء النزول إلى الشوارع في حين تتعرض إيران لهجمات.

وقال باباك (34 ‌عاما) وهو رجل أعمال من مدينة أراك وسط البلاد، طالبا عدم نشر اسم عائلته، “لا يزال الحرس (الثوري) والنظام قويين. لديهما عشرات الآلاف من القوات المستعدة للقتال من أجل إبقاء هذا النظام في السلطة. نحن، الشعب، لا نملك شيئا”.

وتقول إسرائيل إن هدفها من الحرب هو الإطاحة بحكم رجال الدين في إيران. لكن واشنطن كانت حذرة في البداية إذ قالت إن هدفها هو تدمير قدرات إيران الصاروخية والنووية، لكن ترامب صعد من مستوى الأهداف مطالبا بتشكيل حكومة إيرانية مذعنة.

وقالت إسرائيل إنها ستقتل من سيتولى منصب الزعيم الأعلى إلا إذا توقفت إيران عما وصفته بسياساتها العدائية. وكرر ترامب طلبه أمس الأحد بضرورة أن يكون لواشنطن رأي في اختيار الزعيم الأعلى الإيراني.

* أسعار النفط

تسببت الحرب في إغلاق مضيق هرمز عمليا، وهو المضيق الذي يمر منه نحو 20 بالمئة من تدفقات النفط والغاز الطبيعي المسال المحمولة بحرا في العالم. ومع عدم تمكن الناقلات من الإبحار فيه منذ أكثر من أسبوع، وصلت قدرات التخزين لدى دول منتجة إلى طاقاتها القصوى مما أجبرها على وقف الإنتاج.

وأفادت مصادر اليوم الاثنين بأن السعودية خفضت الإنتاج في حقلين نفطيين، لتصبح بذلك أحدث دولة خليجية تقلص إمداداتها بعد العراق والكويت.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو سبعة بالمئة بالمئة إلى 99.25 دولار للبرميل بحلول الساعة 1610 بتوقيت جرينتش، بعدما وصلت في وقت سابق إلى 119.50 دولار، وهو ما كان سيعد أكبر ارتفاع يومي على الإطلاق.

ومنذ بدء الحرب، قفز سعر خام برنت بما يصل إلى 65 بالمئة.

وتسبب احتمال طول أمد أزمة الطاقة، التي تعيد إلى الأذهان ذكرى صدمة نفط الشرق الأوسط في سبعينيات القرن الماضي، في هبوط حاد بأسواق الأسهم العالمية. وارتفعت عوائد السندات مع توقعات المستثمرين بأن البنوك المركزية ستضطر إلى إلغاء تخفيضات أسعار الفائدة أو رفعها لمكافحة التضخم.

ولأسعار البنزين صدى سياسي كبير في الولايات المتحدة، حيث يأمل الجمهوريون في الاحتفاظ بسيطرتهم على الكونجرس في انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر تشرين الثاني.

ويرجح مصدران مطلعان أن يراجع الرئيس الأمريكي، في وقت مبكر من اليوم الاثنين، مجموعة من الخيارات لكبح جماح أسعار النفط المحلية، بما في ذلك إمكانية الإفراج عن كميات من الخام من الاحتياطيات الاستراتيجية أو تقييد الصادرات الأمريكية.

وكتب ترامب على منصة تروث سوشال مساء أمس الأحد “أسعار النفط (المرتفعة) على المدى القصير، والتي ستنخفض بسرعة بمجرد القضاء على التهديد النووي الإيراني، هي ثمن زهيد جدا تدفعه الولايات المتحدة والعالم مقابل الأمن والسلام… فقط الحمقى سيفكرون بخلاف ذلك!”.

وقال ترامب في مقابلته مع (إن بي سي) إن “من السابق لأوانه” مناقشة مصادرة النفط الإيراني، مضيفا “بالتأكيد تحدث الناس عن ذلك”.

* استهداف مصفاة نفط

غطى دخان كثيف طهران بعد ضربات استهدفت مصفاة نفط، في تصعيد للهجمات لتستهدف إمدادات الطاقة داخل إيران. وحذر تيدروس جيبريسوس مدير عام منظمة الصحة العالمية من مخاطر هذه الهجمات.

وكتب على منصة إكس “إلحاق الضرر بمنشآت النفط في إيران يهدد بتلويث الغذاء والماء والهواء، وهي مخاطر قد تُخلف آثارا صحية وخيمة، لا سيما على الأطفال وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة”.

وقالت تركيا اليوم الاثنين إن الدفاعات الجوية لحلف شمال الأطلسي أسقطت صاروخا باليستيا أُطلق من إيران ودخل المجال الجوي التركي، في ثاني حادثة من نوعها في الحرب. ولم تعلق إيران حتى الآن على الخبر.

وحذرت تركيا، جارة إيران التي تمتلك ثاني أكبر جيش في حلف الأطلسي، طهران يوم السبت من شن هجوم جديد، لكنها لم تلمح إلى رغبتها في طلب المزيد من الحماية رسميا من أعضاء الحلف.

وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين بدء موجة من الهجمات على وسط إيران وقصف العاصمة اللبنانية بيروت. ووسعت إسرائيل نطاق حملتها العسكرية لتشمل لبنان بعد إطلاق جماعة حزب الله النار عبر الحدود.

وقال سفير إيران لدى الأمم المتحدة إن الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على بلاده قتلت 1332 مدنيا على الأقل وأصابت الآلاف. وأعلنت وزارة الصحة في لبنان مقتل 486 شخصا منذ بدء الهجمات الإسرائيلية.

وفي إسرائيل، قال مسعفون إن رجلا قتل متأثرا بجروح ناجمة عن شظايا في موقع بناء قرب مطار تل أبيب الدولي اليوم الاثنين، مما رفع عدد القتلى جراء الهجمات الإيرانية إلى 11.

