غموض حول اتفاق دائم بعد إلغاء محادثات أمريكا وإيران

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واشنطن/دبي/زوريخ 19 يونيو حزيران (رويترز) – ذكرت سويسرا أن المحادثات الأمريكية مع المفاوضين الإيرانيين حول اتفاق لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط لن تُعقد اليوم الجمعة، بعد أن ألغى جيه.دي فانس نائب الرئيس الأمريكي خطط السفر إلى البلاد، مما زاد من حالة ضبابية بشأن إمكانية التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض في بيان مساء أمس الخميس “الجوانب اللوجستية لهذه المفاوضات لم تكن يوما سهلة أو يمكن التنبؤ بها”.

وكان فانس والوفد الأمريكي يستعدان للتوجه إلى المحادثات في منتجع بورجنستوك الجبلي في سويسرا بمجرد الانتهاء من وضع اللمسات النهائية على الترتيبات.

لكن وزارة الخارجية السويسرية أعلنت في بيان تأجيل المحادثات، مؤكدة أن سويسرا لا تزال مستعدة لتسهيل عقدها، مع استمرار الأعمال التحضيرية ذات الصلة في بورجنستوك.

ولم يصدر رد حتى الآن من إيران، التي قالت في وقت سابق إنها مستعدة لبدء محادثات فنية بعد أن أدى الاتفاق المكون من 14 نقطة الموقع يوم الأربعاء إلى تمديد وقف إطلاق النار الهش لمدة 60 يوما على الأقل.

وقالت وكالة أنباء تسنيم شبه الرسمية للأنباء، قبل إعلان فانس إلغاء رحلته أمس الخميس، إن المفاوضين الإيرانيين بحاجة أولا إلى رؤية مؤشرات على تنفيذ الولايات المتحدة للاتفاق المؤقت، ولم تؤكد أن وفدها سيتوجه إلى سويسرا.

وكان مسؤولون أمريكيون قد أعلنوا أيضا عزمهم عقد مراسم رسمية لتوقيع الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا، لكن وزارة الخارجية الإيرانية شككت في هذا ووصفته بأنه غير ضروري بعد أن وقع رئيسا البلدين على الاتفاق.

وبدأت الحرب يوم 28 فبراير شباط بهجمات جوية أمريكية وإسرائيلية على إيران، وأودت بحياة سبعة آلاف على الأقل وتسببت في ارتفاع أسعار الطاقة وهزت الأسواق العالمية.

* إسرائيل تواصل القتال

واصلت إسرائيل، التي لم تكن طرفا في المحادثات التي أفضت إلى الاتفاق، القتال ضد جماعة حزب الله المدعومة من طهران في لبنان، ما أثار تساؤلات حول مدى صمود الاتفاق.

وفي واشنطن، عبر بعض حلفاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الجمهوريين في الكونجرس عن قلقهم، متسائلين عما إذا كان قد قدم تنازلات كبيرة لإنهاء الصراع، الذي لم يحظ بتأييد كبير بين الناخبين الأمريكيين قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر تشرين الثاني.

وكان ترامب قد تعهد بإنهاء الحرب فقط بعد “استسلام غير مشروط” من إيران.

غير أن المذكرة الموقعة مع طهران نصت بدلا من ذلك على تخفيف العقوبات الاقتصادية والإفراج عن أصول مجمدة بقيمة عشرات المليارات من الدولارات، إضافة إلى منح إعفاءات أمريكية فورية لصادرات إيران النفطية.

وقال الزعيم الأعلى الإيراني آية الله مجتبى خامنئي إن ترامب وقع الاتفاق “بدافع اليأس”، وألمح إلى أن المحادثات المرتقبة بشأن البرنامج النووي الإيراني، وهو السبب الذي أعلنه ترامب عندما شن الحرب، لن تكون سهلة.

وأضاف خامنئي في رسالة مكتوبة “إذا بالغ الجانب الأمريكي في مطالبه، فلن نقبل بذلك”.

وتوعد المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بالرد بالمثل على أي انتهاك من الجانب الأمريكي “غير الجدير بالثقة”، قائلا إنه لن يظهر “أي تساهل” حتى يتم ضمان الحقوق الكاملة للبلاد.

ويمنح الاتفاق المفاوضين 60 يوما للتوصل إلى اتفاق بشأن وضع البرنامج النووي الإيراني، ما لم يتم الاتفاق على تمديد المهلة، مع إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار، بالإضافة إلى حوافز مالية أخرى.

وقال فانس إن واشنطن ستسعى أيضا إلى تقليص صواريخ إيران بعيدة المدى.

وسلطت التكلفة المتزايدة للحرب الضوء أيضا على الضغوط المالية، إذ ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن وزارة الدفاع الأمريكية أبلغت المشرعين بأنها تحتاج إلى 80 مليار دولار لتغطية التكاليف، إلى جانب نفقات أخرى غير متعلقة بالحرب.

* أهداف ترامب لم تتحقق

عندما شنت الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب قبل نحو أربعة أشهر، قال ترامب إن هدفه هو تدمير القدرات النووية لإيران للتأكد من عدم تمكنها من تطوير مثل هذه الأسلحة.

وسعى إلى إنهاء قدرة طهران على استهداف جيرانها ومنعها من دعم جماعات مسلحة معادية لإسرائيل في المنطقة، فضلا عن تمهيد الطريق أمام الإيرانيين لإسقاط نظام الحكام الدينيين.

غير أن أيا من هذه الأهداف لم يتحقق عند توقيع ترامب الاتفاق، الذي جددت فيه إيران تأكيد موقفها الممتد لعقود بأنها لا تسعى إلى امتلاك أو تطوير أسلحة نووية، وهو موقف شككت فيه إدارات أمريكية متعاقبة.

ووافقت طهران كذلك على “تخفيف” مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب داخل أراضيها وعلى الخضوع لعمليات تفتيش من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بصفتها عضوا في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، رافضة مطلب ترامب بنقل هذه المواد إلى خارج البلاد.

ويقول مسؤولون أمريكيون إن المفاوضات لا تزال قادرة على التوصل إلى اتفاق قوي بشأن البرنامج النووي الإيراني، يهدف إلى التفوق على اتفاق 2015 المبرم بين إيران والولايات المتحدة ودول أخرى، والذي انسحب منه ترامب خلال ولايته الأولى.

لكن منتقدين يرون أن إيران باتت في موقف أقوى حاليا، بعدما صمدت في وجه هجوم من قوة عظمى وأظهرت قدرتها على التحكم في مضيق هرمز، إلى جانب حصولها على إعفاءات مهمة من العقوبات المالية.

وأفادت إيران بأنها ستواصل الإشراف على المضيق بالتعاون مع سلطنة عمان، الجارة المقابلة عبر هذا الممر البحري الحيوي، كما تعتزم فرض رسوم خدمات على السفن، وهي رسوم لم تكن مفروضة قبل الحرب، وإن كانت لن تطبق خلال فترة المحادثات التي تمتد 60 يوما.

في لبنان، حيث أدت العمليات القتالية إلى نزوح أكثر من مليون شخص، ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن هجمات إسرائيلية جديدة اليوم الجمعة قتلت 18 على الأقل. وقالت إسرائيل إنها استهدفت مواقع تابعة لحزب الله.

وأثار ذلك شكوكا حول مدى استعداد ترامب للضغط على حليفته إسرائيل لوقف هجوم تعهد بإنهائه.

وينص الاتفاق على “إنهاء دائم” للحرب في لبنان، لكن إسرائيل قالت إنها لا تعتزم الانسحاب، وعرضت بدلا من ذلك خريطة جديدة تظهر منطقة موسعة تسيطر عليها.

ووجه ترامب انتقادات علنية للعمليات الإسرائيلية في لبنان، مما تسبب في أحد أكبر الخلافات بين البلدين منذ عقود.

(إعداد أميرة زهران وشيرين عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير رحاب علاء)