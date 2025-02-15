غوتيريش يدعو إلى “تجنب التصعيد الإقليمي” أمام قمة الاتحاد الإفريقي

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دعا الأمين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريش السبت خلال قمة الاتحاد الإفريقي إلى ” تجنب التصعيد الإقليمي بأي ثمن”، في إشارة إلى شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية حيث سيطرت حركة “إم23” المسلحة المدعومة من رواندا الجمعة على مدينة بوكافو الإستراتيجية.

بعد سيطرة “إم 23” (حركة 23 آذار/مارس) في نهاية كانون الثاني/يناير على غوما، عاصمة إقليم شمال كيفو، واصلت تقدمها في إقليم جنوب كيفو المجاور.

وأسفرت الاشتباكات الأخيرة في المنطقة التي تشهد أعمال عنف منذ ثلاثين عاما، عن مقتل ما لا يقل عن 2900 شخص، وفقا للأمم المتحدة.

وسيطرت الحركة مع القوات الرواندية الجمعة على مطار مدينة بوكافو، عاصمة جنوب كيفو، وهو موقع استراتيجي تتمركز فيه القوات المسلحة الكونغولية ويقع على بعد حوالي ثلاثين كيلومترا من المدينة.

ثم دخلت مدينة بوكافو، عاصمة إقليم جنوب كيفو في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، وفق مصادر أمنية وإغاثية.

وفي المقابل، يحظى الجيش الكونغولي بدعم من قوات جنوب إفريقية وبوروندية.

وبحسب أرقام الأمم المتحدة، فإن حوالى أربعة آلاف عسكري رواندي يقاتلون في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية.

ويثير هذا النزاع مخاوف من اندلاع حرب إقليمية على ضوء الوجود العسكري للعديد من الدول المجاورة للكونغو الديموقراطية على أراضي هذه الدولة الشاسعة في إفريقيا الوسطى.

وقال غوتيريش السبت خلال افتتاح القمة السنوية للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا إن “القتال الدائر في جنوب كيفو نتيجة لاستمرار هجوم حركة إم23 يهدد بدفع المنطقة بأكملها إلى الهاوية”، دون أن يذكر رواندا.

وحث على الحوار، قائلا إنه يجب تجنب التصعيد الإقليمي “بأي ثمن”، وأنه “لا يوجد حل عسكري … ويجب احترام سيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية وسلامة أراضيها”.

من جانبه، أكد المتحدث باسم الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي أنور العوني السبت أن “الانتهاك المستمر لسلامة أراضي جمهورية الكونغو الديمقراطية لن يظل دون رد”، وألقى باللوم على “قوات إم 23 المدعومة من رواندا”. وأضاف أن “الاتحاد الأوروبي يدرس بشكل عاجل كل الخيارات المتاحة أمامه”.

– بلا استجابة –

ومع تصاعد النزاع مؤخرا، وفيما تطالب كينشاسا بلا جدوى بفرض عقوبات دولية على كيغالي، تزايدت دعوات الأسرة الدولية إلى وقف إطلاق نار، ولا سيما من قادة دول شرق إفريقيا، من دون أن تلقى استجابة.

وكان من المقرر أن يشارك تشيسيكيدي في اجتماع مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الإفريقي الجمعة وفي القمة، لكنه عدل عن ذلك وحضر مؤتمر ميونيخ للأمن حيث ندد بـ”الميول التوسعية” الرواندية داعيا إلى “نبذ” هذا البلد.

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في افتتاح القمة في أديس أبابا، العاصمة الإثيوبية، إن “حل النزاعات … يجب أن يظل في صميم جهودنا”.

واجه التكتل الإفريقي انتقادات أخذت عليه بعض موافقه باعتبارها شديدة الليونة ومؤاتية لكيغالي. وإن كان الرئيس المنتهية ولايته لمفوضية الاتحاد الرئيس التشادي موسى فقي محمد دعا في بيانات إلى وقف المعارك، فهو لم يذكر فيها رواندا.

ورأى تييري فيركولون من المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية متحدثا لوكالة فرانس برس أن “الاتحاد الإفريقي لا يملك أي سلطة في هذا النزاع، إنه مجرد متفرج”.

واعتبر ريشار مونكرييف خبير منطقة البحيرات الكبرى في مجموعة الأزمات الدولية أن رئيس رواندا بول “كاغامي استنتج بوضوح أن أفضل مقاربة له هي أن يتقدم، وهو يحظى بدعم” من الدول الإفريقية.

– ثلاثة مرشحين –

وسيلقي كل من رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والرئيس المنتهية ولايته للمفوضية الإفريقية كلمة السبت لدى افتتاح القمة الـ38 لرؤساء الدول في أديس أبابا.

وسيتولى السبت رئيس أنغولا جواو لورنسو الذي يشارك بشكل نشط منذ عدة سنوات في محاولات الوساطة بين الكونغو الديموقراطية ورواندا، الرئاسة الدورية للاتحاد، وهو منصب فخري.

وفي ختام القمة، سيتم تعيين رئيس جديد لمفوضية التكتل خلفا للتشادي موسى فقي محمد الذي بقي في هذا المنصب لولايتين، وهو الحد الأقصى لهذا الدور التنفيذي.

ويتنافس ثلاثة مرشحين لهذا المنصب الذي يخصص هذه المرة لممثل عن شرق إفريقيا، وهم وزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف، والمعارض الكيني رايلا أودينغا، ووزير خارجية مدغشقر السابق ريشارد راندرياماندراتو.

ويبقى اسم الرئيس المقبل غير واضح برأي العديد من المراقبين.

كما سيبحث رؤساء الدول الإفريقية مسألة “التعويضات” عن جرائم الاستعمار، وهو الموضوع المحدد لهذه القمة.

ويختلف القادة حتى الآن حول قيمة وشكل هذه التعويضات المالية.

ديغ-ربو/دص-شي/ص ك