غوتيريش يدعو الدول الأعضاء إلى احترام التزاماتها المالية لا سيما لحفظ السلام

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دعا الأمين العام للأمم المتحدة الثلاثاء الدول الأعضاء إلى احترام التزاماتها المالية إزاء المنظمة، لا سيّما في مجال حفظ السلام علما أن “النزاعات لم تكن يوما كثيرة إلى هذه الدرجة” منذ تأسيس المنظومة.

وقال غوتيريش في مستهلّ اجتماع وزاري في برلين حول بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة إن “تمويل كلّ أنشطتنا هو راهنا على المحكّ. وحفظ السلام ليس استثناء”.

لذا، “من الضروريّ أن تحترم كلّ الدول الأعضاء التزاماتها المالية، من خلال تسديد اشتراكاتها كاملة وفي المهل المحدّدة. والعالم بحاجة إلى الأمم المتحدة اليوم أكثر من أيّ وقت مضى”.

ولا تشكّل ميزانية عمليات حفظ السلام الأممية، الموزّعة على الدول الأعضاء الـ193 “سوى جزء يسير من النفقات العسكرية العالمية، حوالى 0,5 % منها”، بحسب غوتيريش.

وأكّد الأمين العام أن عمليات الخوذ الزرقاء تبقى من “السبل الأكثر فعالية وادّخارا للمال لتعزيز السلام والأمن في العالم”.

وأدلى غوتيريش بهذه التصريحات إثر اقتطاعات مالية كبيرة في المجال الإنساني أقرّتها أخيرا الولايات المتحدة التي تعدّ أكبر مساهم بلا منازع في ميزانية الأمم المتحدة.

وأعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أيضا عن تخفيض تمويل برامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بنسبة 92 %.

وقال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول على هامش الاجتماع “لا يمكننا تعويض (دور) الولايات المتحدة… ليس ذلك ممكنا، لذا من المواضيع الأساسية التي سوف أتطرّق إليها” مع وزير الخارجية الأميركي ماركو “روبيو قيام الولايات المتحدة بمراجعة هذا القرار”.

ويقام هذا الاجتماع الوزاري مرّة كلّ سنتين وتتولّى ألمانيا تنظيمه هذه المرّة وتناقش فيه الآفاق المستقبلية لبعثات حفظ السلام ويشكّل منتدى للدول الأعضاء كي تعرب عن تأييدها لهذه العمليات.

وصرّح وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس “لطالما كنت على قناعة تامة بأن حفظ السلام ليس ترفا بل من الضروريّ المساهمة فيه على نحو احترازي كي يصبح العالم أكثر استقرارا”.

ويناقش المشاركون في الاجتماع الذي يستمرّ حتّى الأربعاء التوجّهات لمقبلة لعمليات حفظ السلام ومقترحات إصلاحية لجعل هذه المهام “أكثر قدرة على التكيّف والصمود وأكثر مرونة”.

الب/م ن/جك