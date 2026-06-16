غوتيريش يصل إلى هايتي الثلاثلاء في زيارة تضامية مع ضحايا العنف

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يصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الثلاثاء إلى هايتي في زيارة تضامنية مع سكانها الذين يعانون منذ سنوات من عنف العصابات.

ويتلقي غوتيريش، في هذه الزيارة الأولى له إلى هناك منذ العام 2023، “رجالا ونساء وأطفالا تأثرت حياتهم بالعنف”، ويطّلع على “التحديات الإنسانية والأمنية” بحسب ما أفاد مكتبه.

وتعاني هايتي، وهي من أفقر دول الكاريبي، من أزمات اقتصادية وسياسية وأمنية طويلة الأمد، لكن الوضع تدهور بشكل كبير في السنوات الماضية وتكثّفت جرائم القتل والخطف والاغتصاب وتجنيد الأطفال.

وأدى ذلك إلى نزوح مليون و500 ألف شخص من أصل نحو 11 مليونا يشكلون إجماليّ عدد السكان، بينما يعاني أكثر من خمسة ملايين من انعدام أمن غذائي حاد، وفقا للأمم المتحدة.

وفي أيلول/سبتمبر، وافق مجلس الأمن الدولي على إنشاء قوة لقمع العصابات ستحل تدريجا مكان البعثة المتعددة الجنسيات السابقة لدعم الشرطة الهايتية، التي وّجهت لها انتقادات بضعف الفاعلية.

وقال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك الاثنين “في هايتي، أسفر العنف الذي ارتكبته العصابات عن مقتل ما لا يقل عن 2300 شخص، وإصابة 1100 آخرين، و99 عملية خطف منذ بداية العام”.

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