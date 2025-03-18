غوغل تستحوذ على “ويز” للأمن السيبراني مقابل 32 مليار دولار

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أبرمت شركة غوغل “اتفاقية نهائية” للاستحواذ على شركة الأمن السيبراني الأميركية “ويز” Wiz مقابل 32 مليار دولار، وفق بيان صدر الثلاثاء.

وستُنفذ عملية الاستحواذ هذه نقدا بالكامل، ومن المقرر الانتهاء منها في عام 2026.

وهذا أكبر استحواذ على الإطلاق من جانب غوغل وشركتها الأم ألفابت اللتين تعملان على تعزيز مكانتهما في مجال أمن المعلوماتية، وهي سوق آخذة في النمو.

وحتى الآن، ترجع أكبر صفقة للمجموعة التي تتخذ مقرا في ماونتن فيو بولاية كاليفورنيا إلى عام 2012، مع استحواذها على “موتورولا موبيليتي”، قسم المعدات السابق لدى موتورولا، مقابل 12,5 مليار دولار.

وكانت غوغل قد حاولت العام الماضي الاستحواذ على “ويز” التي تأسست قبل خمس سنوات فقط، لكن مجلس الإدارة رفض عرض المجموعة العملاقة الذي قدرت وسائل إعلام أميركية قيمته بنحو 23 مليار دولار.

وفي رسالة داخلية لموظفي الشركة التي يقع مقرها في نيويورك، أشار الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك عساف رابابورت إلى أن المجموعة تفضل الاستعداد لطرح عام أولي في البورصة.

لكن غوغل لم تستسلم وزادت من قيمة عرضها بشكل كبير، إذ لم تتردد في عرض ضعف التقييم العائد لشركة “ويز” خلال بيع أسهمه أخيرا في نهاية عام 2024.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة غوغل سوندار بيتشاي في مؤتمر عبر الهاتف إن “الذكاء الاصطناعي يطرح مخاطر جديدة، لكنه يقدم أيضا فرصا جديدة”.

وأضاف أن تكامل ويز مع غوغل من المرجح أن “يعمل على تسريع قدرة الشركات على تعزيز أمنها مع خفض تكاليفها، وتشجيع اعتماد الحوسبة السحابية”.

وصلت شركة “ويز” إلى 500 مليون دولار من الإيرادات المتكررة في العام الماضي، وتتوقع أن تتجاوز مليار دولار في عام 2025.

ويفاقم الاستخدام المتزايد للحوسبة السحابية من خطر التعرض للهجمات الإلكترونية، إذ تعتمد الشركات على البنية التحتية الموجودة في مواقع مختلفة.

يتطلب صعود الذكاء الاصطناعي قدرات معالجة وتخزين توفرها مراكز البيانات، مما يزيد من أهمية الحوسبة السحابية.

وقد تمايزت شركة “ويز” من خلال تصميم نموذج أمان لتكنولوجيا المعلومات يتمحور حول استخدام السحابة.

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