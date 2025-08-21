غوغل تعلن عن أحدث ابتكاراتها مع اعتمادها الكبير على الذكاء الاصطناعي

كشفت “غوغل” الأربعاء في نيويورك عن أحدث ابتكاراتها في مجال الهواتف والساعات وسماعات الأذن، وقد سعت إلى دمج أكبر قدر ممكن من الذكاء الاصطناعي فيها، في حين لا تزال شركة “أبل” الأميركية العملاقة للهواتف الذكية متأخرة جدا في هذا المجال.

واجهت الشركة تحدّي الهاتف القابل للطي المزوّد بشاشة مرنة، والذي أُطلق للمرة الأولى في العالم قبل سبع سنوات من جانب شركة صينية اختفت من السوق مُذاك.

وفي التاسع من تموز/يوليو، قدمت مجموعة “سامسونغ” الكورية الجنوبية الجيل الجديد من طرازها الخاص “زي فولد7” Z Fold7، بهدف تطوير هذا النموذج الذي لا يزال محدودا جدا.

لكنّ “غوغل” ركزت بشكل خاص على الدمج المتزايد لبرنامج “جيميناي” القائم على الذكاء الاصطناعي في منتجاتها.

وقال نائب رئيس المنتجات في “غوغل” ريك أوسترلو خلال العرض الذي تولى تقديمه مقدم البرامج الشهير جيمي فالون، “من المفترض أن يُسهّل الذكاء الاصطناعي الحياة قليلا”.

وأضاف أن الخطوة التالية هي “الذكاء الشخصي من خلال هاتف أكثر تخصيصا وفعالية”، مُعلنا أن “غوغل” تعمل أيضا على نظارات مزوّدة بـ”جيميناي”.

وقال مدير المنتجات لدى “غوغل” تايلر كوغلر، خلال مؤتمر صحافي قبل العرض التقديمي في نيويورك “عندما يُمنَح جيميناي إمكانية الوصول إلى الكاميرا في الجيل الجديد من هواتف بيكسل 10 (Pixel 10)، لا يرى فقط ما يراه المستخدم، بل يقدّم إرشادات ويسلّط الضوء على العناصر مباشرة على الشاشة”.

– “مدرّب” –

كمثال على ذلك، روى كوغلر كيف شعر بالحيرة خلال رحلة له إلى الخارج أثناء محاولته ركن السيارة بسبب لافتة لم يفهمها، كونها مكتوبة بلغة غير مألوفة له.

خوفا من تلقي غرامة، قال كوغلار “قمت بتشغيل جيميناي لايف باستخدام الكاميرا، فظهر له ما كنت أراه – إشارات مرور وعلامات على الطريق – وطلبت منه أن يساعدني في ما عليّ أن أفعله”.

وأضاف أن البرنامج المساعد “فهم القوانين المحلية” من خلال ما رآه، و”قال لي انه يمكنني ركن السيارة مجانا لمدة ساعتين. الأمر كان في غاية السهولة”.

وبحسب “غوغل”، يستطيع “جيميناي” الكشف عن مزاج الشخص الذي يطلب مساعدته (مثل الفرح أو القلق) “ليتمكن من تعديل ردوده بناء على ذلك”.

بالإضافة إلى ذلك، زُوّدت كاميرا الهاتف الجديد بـ”مدرّب” يقدم نصائح بشأن الإطار، ووظيفة “إلهام” تقترح بشكل مباشر الصور التي يمكن التقاطها.

ومن العروض الأخرى التي أذهلت الحضور في استوديوهات “ستاينر” في بروكلين “المترجم الصوتي”، الذي يترجم المحادثة الهاتفية بشكل فوري، مع الاحتفاظ بصوت ونبرات المتحدثين، إذ تحدّث جيمي فالون بالإنكليزية مع مدونة مكسيكية تتكلم بالإسبانية.

يتنافس عمالقة التكنولوجيا في سباق سريع لابتكار برامج مساعدة قائمة على الذكاء الاصطناعي، تتميّز بتقنيات متقدمة ومُدمجة بشكل متزايد في الحواسيب والهواتف الذكية والأجهزة المتصلة.

وحققت شركة “اوبن ايه آي” تقدما كبيرا بفضل نجاح “تشات جي بي تي”، في حين تستفيد “غوغل” و”ميتا” من قواعد المستخدمين والموارد المالية الضخمة لتعزيز مكانتهما في السوق.

– “أكثر من واجهة” –

لكنّ “أبل” تواجه صعوبات في الوفاء بتوقعاتها في هذا المجال. وأجرت وسائل الإعلام الأميركية الأربعاء مقارنة واسعة بين قدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لهواتف بيكسل (وأيضا سامسونغ المزودة بنظام أندرويد التابع لغوغل) وتلك الخاصة بأجهزة “آي فون”.

من المقرر طرح هاتف “بيكسل 10” بسعر يتراوح بين 1045 دولارا (لنسخة بسعة 128 غيغابايت) و1500 دولار (لنسخة “برو اكس ال” بسعة 256 غيغابايت)، ابتداء من 28 آب/أغسطس.

من المتوقع أن تتوفر النسخة القابلة للطي “بيكسل برو فولد” في 9 تشرين الأول/أكتوبر بسعر 2208 دولارات (بسعة 256 غيغابايت). كما من المقرر طرح ساعة “بيكسل ووتش 4” وسماعات “بيكسلز بادز 2 ايه” في التاريخ نفسه.

في المجموع، عرضت “غوغل” الأربعاء سبعة منتجات جديدة، من بينها نظام شحن يُدعى “بيكسل سناب”، يتميز بإمكانية الاتصال باكسسوارات “ماغ سايف” الخاصة بشركة “أبل” المنافسة.

قال المحلل في شركة فوريستر” توماس هوسون “في البداية، صُممت منتجات غوغل بيكسل لتكون بمثابة واجهة تكنولوجية تهدف إلى الحد من تشتّت نظام أندرويد وتسريع الابتكار”، مشيرا إلى أن بيكسل أصبح بعد عشر سنوات، “أكثر بكثير من مجرد واجهة”.

وأضاف “يبقى تموضع بيكسل ضمن فئة المنتجات الفاخرة، وحصته في السوق لا تتجاوز 5%، لكن في عصر الذكاء الاصطناعي يُعدّ بمثابة مختبر فعلي للابتكار، ووسيلة لمواجهة استراتيجية أبل المتكاملة (بين العتاد والبرمجيات والخدمات)، مع الحفاظ في الوقت نفسه على دور غوغل كشريك استراتيجي لسامسونغ ولمجمل منظومة أندرويد”.

