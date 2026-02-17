فانس: أمريكا تريد إيجاد حل دبلوماسي مع إيران “أو خيار آخر”
(لتصحيح اسم البرنامج في الفقرة الثانية: ذا ستوري وليس ذا بريفينج)
واشنطن 17 فبراير شباط (رويترز) – قال جيه.دي فانس نائب الرئيس الأمريكي اليوم الثلاثاء إن المحادثات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران سارت على نحو جيد “من بعض النواحي”، إذ اتفق الطرفان على عقد اجتماع لاحق.
وأضاف فانس، في برنامج (ذا ستوري) على قناة فوكس نيوز “يسعى رئيس الولايات المتحدة جاهدا لإيجاد حل، سواء عبر الخيارات الدبلوماسية أو غيرها، بحيث لا يتمكن الإيرانيون من امتلاك سلاح نووي”.
