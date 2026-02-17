The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

فانس: أمريكا تريد إيجاد حل دبلوماسي مع إيران “أو خيار آخر”

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

(لتصحيح اسم البرنامج في الفقرة الثانية: ذا ستوري وليس ذا بريفينج)

واشنطن 17 فبراير شباط (رويترز) – قال جيه.دي فانس نائب الرئيس الأمريكي اليوم الثلاثاء إن المحادثات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران سارت على نحو جيد “من بعض النواحي”، إذ اتفق الطرفان على عقد اجتماع لاحق.

وأضاف فانس، في برنامج (ذا ستوري) على قناة فوكس نيوز “يسعى رئيس الولايات المتحدة جاهدا لإيجاد حل، سواء عبر الخيارات الدبلوماسية أو غيرها، بحيث لا يتمكن الإيرانيون من امتلاك سلاح نووي”.

(إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية