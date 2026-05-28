فانس: أمريكا لم تتوصل بعد لاتفاق مع إيران لكنها تقترب من ذلك

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

واشنطن 28 مايو أيار (رويترز) – قال جيه.دي فانس نائب الرئيس الأمريكي للصحفيين اليوم الخميس إن واشنطن “لم تتوصل بعد” إلى اتفاق مع إيران، لكنه أشار إلى أن الطرفين على وشك تحقيق ذلك.

وأضاف أن الولايات المتحدة في وضع يتيح لها عرقلة برنامج طهران النووي على نحو كبير.

وذكرت مصادر لرويترز أن الولايات المتحدة وإيران توصلتا اليوم الخميس إلى اتفاق مبدئي لتمديد وقف إطلاق النار ورفع القيود المفروضة على الملاحة عبر مضيق هرمز، وأن الاتفاق ينتظر موافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال فانس إن هناك بعض النقاط العالقة في المحادثات مع طهران بشأن مخزونها من اليورانيوم المخصب ومسألة التخصيب.

وأضاف فانس “من الصعب تحديد متى سيوقع الرئيس على مذكرة التفاهم، أو حتى ما إذا كان سيوقعها أصلا. ما زلنا نتفاوض بشأن بعض الصياغات”.

وتابع قائلا “لا أستطيع ضمان التوصل إلى اتفاق، لكنني أشعر حاليا بتفاؤل كبير حيال ذلك”.

(إعداد رحاب علاء للنشرة العربية)

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

