The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

فانس: المفتشون النوويون سيعودون بالتأكيد إلى إيران

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

15 يونيو حزيران (رويترز) – قال جيه.دي فانس نائب الرئيس الأمريكي لشبكة إن.بي.سي نيوز في مقابلة اليوم الاثنين إن المفتشين النوويين سيسمح لهم “بالتأكيد” بالعودة إلى إيران في إطار اتفاق مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب بين البلدين.

ونقلت إن.بي.سي نيوز عن فانس قوله “في الواقع، أحد الأجزاء الأساسية بالاتفاق هو أن (الوكالة الدولية للطاقة الذرية) والولايات المتحدة ستساعدان إيران في تدمير مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، وهذا أمر تم ذكره بوضوح شديد” في مذكرة التفاهم التي وافقت عليها الولايات المتحدة وإيران بالفعل.

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية