فانس: بداية المحادثات الفنية بشأن إيران مطلع الأسبوع

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واشنطن 18 يونيو حزيران (رويترز) – قال جيه.دي فانس نائب الرئيس الأمريكي اليوم الخميس إن من المقرر بدء المحادثات الفنية بشأن الاتفاق النووي الإيراني مطلع الأسبوع، شريطة أن يتواجد الوفد الإيراني في مكان المحادثات.

وأوضح فانس في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض “نعتقد أن هذه المفاوضات الفنية ستبدأ في وقت ما خلال مطلع الأسبوع. لا تزال هذه هي الخطة، لكن ذلك قد يتغير”.

وأشار إلى أنه يعتزم قيادة فريق التفاوض الأمريكي في المحادثات مع إيران.

(إعداد شيرين عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)