فانس: رصدنا أدلة على أن إيران تحاول إعادة تطوير سلاح نووي

25 فبراير شُبَاط (رويترز) – قال جيه.دي فانس نائب الرئيس الأمريكي يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة رصدت أدلة على أن إيران تحاول إعادة بناء برنامجها النووي بعد الضربات التي قادتها الولايات المتحدة على مواقع نووية إيرانية في يونيو حزيران.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال مرارا إن ضربات يونيو حزيران دمرت المواقع النووية الإيرانية وإنه لن يسمح لطهران بإعادة بناء البرنامج.

وقال فانس في تصريحات لصحفيين قبل يوم من محادثات بين وفدين أمريكي وإيراني في جنيف “المبدأ بسيط للغاية: لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا”.

وأضاف أن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيلتقيان وفدا إيرانيا في جنيف يوم الخميس لتقييم مدى إمكانية التوصل إلى اتفاق في ظل وجود عسكري أمريكي كبير في المنطقة.

(إعداد محمود سلامة للنشرة العربية )

