فانس: سياسة ترامب هي عدم ضم إسرائيل للضفة الغربية

reuters_tickers

7دقائق

من سايمون لويس وألكسندر كورنويل

تل أبيب (رويترز) – قال جيه.دي فانس نائب الرئيس الأمريكي يوم الخميس إن الرئيس دونالد ترامب سيعارض ضم إسرائيل للضفة الغربية المحتلة وإن ذلك لن يحدث، مشبها تحرك البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) لتحقيق هذه الغاية بأنه عمل سياسي يتسم بالغباء.

ووافق الكنيست مبدئيا يوم الأربعاء على مشروع قانون يهدف لتطبيق القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية المحتلة، وهو إجراء يصل إلى حد ضم أراض يطالب بها الفلسطينيون لإقامة دولتهم.

وعندما سأله صحفيون عن هذه الخطوة، قال فانس “إذا كان ذلك تحركا سياسيا، فهو غبي جدا، وأنا شخصيا أعتبره إهانة”.

وجاء تعليق فانس بعد أن حذر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو من أن الإجراءات داخل الكنيست نحو ضم الضفة الغربية قد تهدد خطة ترامب لإنهاء الصراع في غزة والتي أفضت إلى وقف إطلاق نار، وإن كان لا يزال هشا حتى الآن.

وقال فانس خلال زيارة إلى إسرائيل للمساعدة في دعم وقف إطلاق النار في غزة “لن تضم إسرائيل الضفة الغربية. سياسة الرئيس ترامب هي عدم ضم الضفة الغربية. وستظل هذه سياستنا دائما”.

وبعد تصريحات فانس، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن الحكومة لم تقرر المضي قدما في مراحل التصويت على الضم لإقرار القانون في الوقت الحالي إلى أن تضمن نجاح خطة ترامب متعددة المراحل بشأن إنهاء الحرب في غزة.

ولدى الولايات المتحدة علاقات قوية مع إسرائيل منذ زمن بعيد وهي أقوى حليف لها من بين القوى الكبرى، وتحافظ إدارة ترامب على علاقات وثيقة معها ولها تأثير كبير على قيادتها.

ويزور مسؤولون أمريكيون كبار، ومنهم روبيو، إسرائيل سعيا للحفاظ على وقف إطلاق النار الهش بينها وبين حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بعد الحرب المدمرة التي أحدثت اضطرابا كبيرا في الشرق الأوسط على مدى عامين.

* فانس: أشعر ’بكثير من الرضا’ إزاء اتفاق وقف إطلاق النار

قال فانس للصحفيين في تل أبيب إنه يشعر “بكثير من الرضا” إزاء اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وذلك بعد محادثات أجراها مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ونالت نوبات متكررة من إطلاق النار والانفجارات من فرص صمود الاتفاق، وتبادل الطرفان الاتهامات بخرق المرحلة الأولى منه التي تشمل إعادة الرهائن الإسرائيليين والإفراج عن معتقلين فلسطينيين وتسليم رفات بعض الرهائن المتوفين وانسحابا جزئيا للقوات الإسرائيلية.

وأكد الجانبان التزامهما بوقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة لإنهاء الحرب التي اندلعت في أعقاب هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 الذي تشير إحصاءات إسرائيلية إلى أنه تسبب في مقتل 1200 شخص.

وأفادت السلطات الصحية في غزة بأن الحرب الجوية والبرية التي شنتها إسرائيل أودت بحياة أكثر من 68 ألف شخص ودمرت الكثير من قطاع غزة الصغير ذي الكثافة السكانية العالية.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن زيارة روبيو لإسرائيل استهدفت دعم تنفيذ خطة ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الحرب على غزة والتمهيد لإعادة بناء القطاع وتشكيل إدارة مستقرة واتخاذ خطوات نحو إقامة دولة فلسطينية.

وتأتي الزيارة بعد أن وصل فانس هذا الأسبوع إلى إسرائيل، حيث من المقرر أن يلتقي أيضا بوزير الدفاع يسرائيل كاتس ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر يوم الخميس قبل مغادرته.

* تحرك الكونجرس نحو ضم الضفة الغربية

يعيش مئات الألوف من الإسرائيليين في مستوطنات بمناطق مختلفة من الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل. وتعتبر الأمم المتحدة وغالبية المجتمع الدولي هذه المستوطنات غير قانونية في ضوء القانون الدولي.

غير أن حكومة إسرائيل تقول إنه لها صلات توراتية وتاريخية بالضفة الغربية، وهي منطقة ترى أنها محل نزاع. وتعارض إسرائيل أيضا إقامة دولة فلسطينية.

وتشكل مسألة المستوطنات، وهي من القضايا الشائكة، عقبة كبرى أمام تحقيق السلام في الشرق الأوسط منذ عقود.

وتزامن التصويت، وهو الأول من بين أربع مراحل مطلوبة لإقرار القانون، مع زيارة فانس لإسرائيل وجاء بعد شهر من قول ترامب إنه لن يسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية.

ولم يؤيد حزب ليكود الذي ينتمي له نتنياهو هذا التشريع، الذي طرحه نواب من أحزاب غير مشاركة في الائتلاف الحاكم. وصوت النواب بتأييد 25 ورفض 24 من بين 120 عضوا في البرلمان.

وتبحث حكومة نتنياهو مسألة الضم ردا على اعتراف عدد من الدول الغربية بدولة فلسطينية في سبتمبر أيلول لكن تحجم فيما يبدو عن الخطوة بعد إعلان ترامب رفضه لها.

وتتسارع وتيرة التوسع في بناء المستوطنات بشدة منذ 2022 عندما تولت السلطة حكومة نتنياهو الحالية، وهي الأشد ميلا للتيار اليميني في إسرائيل في إطار ائتلاف يضم شركاء من القوميين المتطرفين الذين يسعون إلى ضم كل من الضفة الغربية وغزة.

(شارك في التغطية أحمد الإمام وتالا رمضان من دبي – إعداد سلمى نجم وأميرة زهران ومحمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)