فانس: على الإيرانيين التفاوض بحسن نية للتوصل إلى اتفاق
بودابست 8 أبريل نيسان (رويترز) – قال جيه.دي فانس نائب الرئيس الأمريكي اليوم الأربعاء إن من الممكن التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط إذا أبدت إيران استعدادا للتفاوض بنية طيبة.
وتابع قائلا خلال زيارة للمجر “رئيس الولايات المتحدة قال لي ولفريق التفاوض بأكمله… اذهبوا واعملوا بنية طيبة للتوصل إلى اتفاق”.
وأضاف “هذا ما قال لنا أن نفعله. إذا كان الإيرانيون على استعداد للعمل معنا بحسن نية، فأعتقد أن بمقدورنا التوصل إلى اتفاق”.
