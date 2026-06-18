فانس: فترة الستين يوما المقررة في اتفاقنا مع إيران بدأت اليوم

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واشنطن 18 يونيو حزيران (رويترز) – قال جيه.دي. فانس نائب الرئيس الأمريكي إن فترة الستين يوما التي وردت في مذكرة التفاهم التي أقرها الرئيس دونالد ترامب وزعماء إيران بدأت اليوم الخميس.

وأضاف للصحفيين في البيت الأبيض “أقول إن فترة الستين يوما بدأت رسميا اليوم”.

وعندما سُئل عما سيحدث بعد انتهاء فترة الستين يوما فيما يتعلق بإدارة مضيق هرمز، كرر فانس موقف الولايات المتحدة بأن هذا الممر الرئيسي لشحنات النفط والغاز ينبغي أن يظل خاليا من الرسوم. وأغلقت إيران الممر فعليا خلال الحرب.

وأضاف “يمكن للمفاوضات النهائية أن تحدد شروط ما سيأتي بعد ذلك”.

وأرجأ الاتفاق المؤقت الذي وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع القادة الإيرانيين هذا الأسبوع القضايا الأكثر تعقيدا إلى المرحلة اللاحقة من المفاوضات، من دون ضمان التوصل إلى حل لها.

ويشكك معظم المحللين في قدرة الجانبين على التوصل إلى تسوية نهائية خلال مهلة الستين يوما المنصوص عليها في مذكرة التفاهم.

(إعداد سلمى نجم وبدور السعودي للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)