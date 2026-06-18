فانس: في النهاية نرغب في رؤية جنوب لبنان تحت سيطرة الحكومة

reuters_tickers

المشاركة

1دقيقة

واشنطن 18 يونيو حزيران (رويترز) – قال نائب الرئيس الأمريكي جيه. دي. فانس اليوم الخميس إن جزءا من أهداف اتفاق السلام بين واشنطن وإيران يتمثل في تمكين الحكومة اللبنانية من إدارة الأمن في جنوب البلاد، بدلا من جماعة حزب الله المدعومة من إيران.

وأضاف فانس للصحفيين “ما نريده هو أن تتولى الحكومة اللبنانية، ممثلة الشعب اللبناني المنتخبة، إدارة الأمن في جنوب لبنان، بحيث لا يسيطر حزب الله على البلاد، ولا يشعر الإسرائيليون بالتهديد، وبالتالي لا يشن الإسرائيليون هجمات على جنوب لبنان أو بيروت”.

(إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير)