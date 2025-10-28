فانس: وقف إطلاق النار في غزة صامد

reuters_tickers

1دقيقة

واشنطن (رويترز) – قال جيه.دي فانس نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء إن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة صامد رغم الغارات الإسرائيلية على مدينة غزة وتبادل إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) الاتهامات بانتهاكه.

وقال فانس للصحفيين “وقف إطلاق النار صامد. هذا لا يعني أنه لن تكون هناك مناوشات صغيرة هنا وهناك”.

وأضاف “لدينا علم بأن حماس أو جهة أخرى داخل غزة هاجمت جنديا (إسرائيليا). نتوقع أن يرد الإسرائيليون، لكنني أعتقد أن السلام الذي أعلنه الرئيس سيصمد رغم ذلك”.

(إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية)