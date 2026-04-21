فانس لا يزال في واشنطن مع تزايد الغموض بشأن المحادثات الأميركية الإيرانية

لم يغادر جاي دي فانس رئيس الوفد الأميركي المشارك في محادثات السلام المرتقبة مع إيران واشنطن الثلاثاء، فيما لم تحسم طهران أمرها بعد بشأن مشاركتها مع اقتراب انقضاء مهلة وقف لإطلاق النار.

وقدّم الجانبان المتحاربان جداول زمنية مختلفة لانتهاء الهدنة، حيث ذكر التلفزيون الإيراني الرسمي أن الهدنة التي استمرت أسبوعين ستنتهي الساعة 00,00 ت غ الثلاثاء، بينما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنها ستنتهي بعد يوم أي مساء الأربعاء بتوقيت واشنطن.

وأعلنت باكستان، التي تقوم بدور الوسيط في المفاوضات بين واشنطن وطهران، أن وقف إطلاق النار سينتهي في الساعة 23,50 ت غ الثلاثاء فيما لا زالت الشكوك تحيط بمسألة مواصلة المحادثات.

كان من المتوقع أن يغادر نائب الرئيس جاي دي فانس على رأس الوفد الأميركي إلى إسلام آباد، ولكن حتى بعد ظهر الثلاثاء، لم يكن قد غادر بعد.

وقال مسؤول أميركي في بيان مقتضب أُرسل إلى وكالة فرانس برس بعيد الساعة 17,00 بتوقيت غرينيتش “تُعقد اجتماعات إضافية في البيت الأبيض، سيحضرها نائب الرئيس”. ولم يُدلِ المسؤول بمزيد من التفاصيل.

وبعد ذلك بوقت قصير أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي بعدم اتخاذ قرار نهائي بشأن المشاركة في المحادثات.

وقال إن “السبب في ذلك ليس التردد، بل هو أننا نواجه رسائل متناقضة وسلوكيات متناقضة وتصرفات غير مقبولة من الجانب الأميركي”.

وفي وقت سابق الثلاثاء أكد ترامب أن الولايات المتحدة في “موقف تفاوضي قوي جدا” رغم عدم ظهور مؤشرات إلى انعقاد محادثات في إسلام آباد.

وقال لقناة سي إن بي سي “سنتوصل إلى اتفاق ممتاز. أعتقد أنه ليس أمامهم خيار آخر… نحن في موقف تفاوضي قوي جدا”.

ومنذ الجولة الأولى للمحادثات التي جرت أيضا في إسلام آباد، أعلن ترامب فرض حصار على الموانئ الإيرانية، بينما أعادت طهران إغلاق مضيق هرمز.

وتبادل الجانبان الاتهامات بخرق وقف إطلاق النار عدة مرات.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الثلاثاء على منصة إكس “تعرف إيران كيف تتجاوز القيود، وكيف تدافع عن مصالحها، وكيف تقاوم الترهيب”، منددا بالحصار الأميركي للموانئ الإيرانية وواصفا إياه بأنه “عمل حربي وبالتالي انتهاك لوقف إطلاق النار”.

في الأثناء واصلت باكستان جهودها الحثيثة للوساطة بهدف جمع الطرفين المتحاربين في العاصمة.

وحث وزير الخارجية إسحاق دار الجانبين على “النظر في تمديد وقف إطلاق النار وإعطاء الحوار والدبلوماسية فرصة”، بحسب بيان لوزارة الخارجية الباكستانية.

وقال وزير الإعلام الباكستاني عطاالله تارار على منصة إكس إن باكستان دعت الطرفين إلى جولة ثانية من المحادثات في إسلام آباد، لكن إيران لم ترد رسميا بعد على مسألة مشاركتها. وشدد على أن قرار طهران “حاسم” مع قرب انقضاء مهلة الهدنة.

وقال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف الذي قاد الوفد الإيراني إلى المحادثات قبل أسبوعين في باكستان إن بلاده لن تقبل بإجراء محادثات “تحت التهديد” وستكشف “أوراقا جديدة في ساحة المعركة” إذا استؤنفت الحرب.

– الضغط على واشنطن –

ويقول مسؤولون إيرانيون إنهم يشعرون بأن إدارة ترامب لم تتصرف بحسن نية في المفاوضات، ورفضت التراجع عمّا يقولون إنها مطالبها المبالغ فيها.

لكن سكان العاصمة الإيرانية الذين تحدّثوا لصحافيي فرانس برس في باريس قالوا إن حياتهم اليومية تزداد سوءا في ظل تضييق الحكومة الخناق عليهم وتداعيات الحرب.

وقالت ساغار البالغة 39 عاما “لا يوجد ضوء في نهاية النفق. الوضع الاقتصادي فظيع. إنهم (السلطة) يعتقلون الناس بلا سبب. الإعدامات تتزايد. كلها أخبار سيئة”.

وقال ترامب في تصريحات لوسائل إعلام أميركية إن “من غير المرجح إلى حد كبير” أن يمدد الهدنة محذرا من أنه في حال انقضاء مهلتها “ستبدأ الكثير من القنابل بالانفجار”.

وشدّد على أن الحصار الأميركي للموانئ الإيرانية لن ينتهي إلى حين التوصل إلى اتفاق.

وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية عبر حسابها على منصة “إكس” الثلاثاء، أنها اعترضت وفتشت سفينة خاضعة للعقوبات تبيّن لوكالة فرانس برس بأنها على صلة بإيران، في منطقة لم تُفصح عنها، وذلك “من دون وقوع أي حوادث”.

ويرى خبراء أن طهران تحاول الضغط على واشنطن في وقت يتوجّس قادتها من التوقيع على اتفاق معها.

وكتب دانيال بايمان من “مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية” أن “المواجهة الحالية بين الولايات المتحدة وإيران لم تعد مجرّد صدام في القدرات، بل أصبحت صراعا على قدرة التحمل سياسيا وعلى أوراق التفاوض”.

ورغم التوتر، انخفضت أسعار النفط الثلاثاء بينما ارتفعت الأسهم، وسط آمال بالتوصل إلى اتفاق ينهي النزاع.

– تعزيز الإجراءات الأمنية –

وفي إسلام آباد، انتشرت قوات الشرطة والجيش المدججة بالسلاح في مناطق من بينها محيط فندق “سيرينا” حيث جرت الجولة الأخيرة من المفاوضات الأميركية-الإيرانية، علما بأنه طُلب من نزلائه إخلاؤه في الأيام الأخيرة.

كما تم تعزيز الإجراءات الأمنية باقي مناطق المدينة، فيما تستعد الأعمال التجارية والمدارس لتلقي أوامر إغلاق.

وانتقلت بعض المدارس والجامعات بالفعل إلى التعليم عن بعد لهذا الأسبوع فيما حظرت السلطات دخول الشاحنات وغيرها من المركبات الثقيلة إلى المدينة.

وفي ما يتعلق بلبنان، أفاد مسؤول أميركي وكالة فرانس برس الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة ستستضيف الخميس جولة جديدة من المحادثات بين إسرائيل ولبنان ترمي إلى الدفع قدما نحو التوصل إلى اتفاق.

ويسري منذ منتصف ليل الخميس الجمعة وقف لإطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل في لبنان. واتسعت الحرب في الشرق الأوسط لتشمل لبنان بعدما أطلق حزب الله صواريخ على إسرائيل دعما لإيران. وأسفرت الحرب عن مقتل 2454 شخصا، ونزوح أكثر من مليون شخص، وفق أرقام رسمية.

وقال رئيس الوزراء نواف سلام من باريس إن لبنان بحاجة إلى 500 مليون يورو لمواجهة الأزمة الإنسانية في البلاد.

ويرفض حزب الله ومناصروه المفاوضات المباشرة مع إسرائيل. كما سبق لهم رفض القرار الذي اتخذته الحكومة اللبنانية بتجريده من سلاحه.

وأعلن الحزب في بيان الثلاثاء أنه استهداف شمال إسرائيل ردا على “الخروقات الفاضحة” لوقف إطلاق النار.

