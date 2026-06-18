فانس لمعارضي الاتفاق في إسرائيل: ترامب حليفكم الوحيد

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واشنطن 18 يونيو حزيران (رويترز) – انتقد نائب الرئيس الأمريكي جي. دي. فانس بشدة اليوم الخميس المنتقدين الإسرائيليين لاتفاق السلام المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران قائلا إن الولايات المتحدة هي الحليف الوحيد لإسرائيل وأشار في توبيخ حاد إلى مليارات الدولارات من المساعدات الدفاعية الأمريكية التي تتلقاها إسرائيل.

وفي وقت تدافع فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاقها لإنهاء الحرب مع إيران، سُئل فانس عن تقرير أفاد بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غاضب من هذا الاتفاق.

ورد فانس بأنه لم يسمع مثل هذا التصريح من نتنياهو لكنه انتقد أعضاء في الحكومة الإسرائيلية قال إنهم هاجموا الاتفاق وهاجموا ترامب شخصيا.

وفي حديثه للصحفيين في البيت الأبيض، قال فانس “رسالتي إليهم من شقين، الأول هو أن دونالد جيه. ترامب هو رئيس الدولة الوحيد في العالم بأسره الذي يتعاطف مع دولة إسرائيل في هذه اللحظة”.

وأضاف “لو كنت عضوا في حكومة إسرائيل، فلن أنتقد الحليف القوي الوحيد المتبقي لي في العالم بأسره”.

وأردف قائلا إنه سيُذكر أعضاء الحكومة الإسرائيلية أيضا بأن ثلثي الأسلحة الدفاعية التي حمت إسرائيل “صُنعت بأيد أمريكية ومن أموال دافعي الضرائب الأمريكيين”.

وتقدم الولايات المتحدة لإسرائيل مساعدات عسكرية بقيمة تقارب أربعة مليارات دولار سنويا.

وأضاف فانس “المشكلة بالنسبة لإسرائيل ليست دونالد ج. ترامب، وأي شخص في إسرائيل يعتقد أن أكبر مشكلاته هي رئيس الولايات المتحدة عليه أن ينتبه ويدرك حقيقة الوضع الذي تمر به بلاده”.

وأشار إلى موافقة دول الخليج على الاتفاق قائلا “إنهم يقولون إن هذا تحول مذهل بالنسبة للمنطقة لأن كلينا، نحن والمنطقة الأوسع، رابحان”.

وعندما سُئل بشكل محدد عن انتقادات الوزيرين الإسرائيليين إيتمار بن جفير وبتسلئيل سموتريتش، قال فانس “أعتقد أن ردي عليهما سيكون: ما هو اقتراحكما تحديدا؟ أنتم دولة يبلغ عدد سكانها تسعة ملايين نسمة. لا يمكنكم ببساطة التخلص من كل مشكلة أمن قومي لديكم بالقتل”.

(إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)