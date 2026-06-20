فانس يتوجه لسويسرا لإجراء محادثات مع إيران ويأمل إحراز تقدم بشأن لبنان

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واشنطن 20 يونيو حزيران (رويترز) – غادر جيه.دي فانس نائب الرئيس الأمريكي بلاده متوجها إلى سويسرا لإجراء محادثات مع إيران غدا الأحد، وأبلغ الصحفيين اليوم السبت بأنه يأمل في “إحراز تقدم بشأن الملف النووي… ومسألة وقف إطلاق النار في لبنان”.

وقال فانس للصحفيين قبل مغادرته إلى سويسرا “على الرغم من العناوين الرئيسية، فإن الأمور تتحسن فعليا هناك (في لبنان)، وتهدأ الأوضاع قليلا”.

وأضاف “سيكون هذا أمرا يتعين علينا التعامل معه باستمرار لضمان أن تكون كل من إسرائيل ولبنان في أمان وسلامة”.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان إن غارات إسرائيلية أسفرت عن مقتل 20 شخصا على الأقل اليوم. وذكرت إسرائيل أن الغارات جاءت ردا على قذائف أطلقتها جماعة حزب الله خلال الليل.

(إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)