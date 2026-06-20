The Swiss voice in the world since 1935
موجز شخصي

سجّل الدخول لإضافة مواضيع إلى موجزك.

سجل الآن
قائمة المفضلة

سجّل الدخول لإضافة مقالات إلى قائمتك المحفوظة.

سجل الآن
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

فانس يتوجه لسويسرا لإجراء محادثات مع إيران ويأمل إحراز تقدم بشأن لبنان

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

واشنطن 20 يونيو حزيران (رويترز) – غادر جيه.دي فانس نائب الرئيس الأمريكي بلاده متوجها إلى سويسرا لإجراء محادثات مع إيران غدا الأحد، وأبلغ الصحفيين اليوم السبت بأنه يأمل في “إحراز تقدم بشأن الملف النووي… ومسألة وقف إطلاق النار في لبنان”.

وقال فانس للصحفيين قبل مغادرته إلى سويسرا “على الرغم من العناوين الرئيسية، فإن الأمور تتحسن فعليا هناك (في لبنان)، وتهدأ الأوضاع قليلا”.

وأضاف “سيكون هذا أمرا يتعين علينا التعامل معه باستمرار لضمان أن تكون كل من إسرائيل ولبنان في أمان وسلامة”.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان إن غارات إسرائيلية أسفرت عن مقتل 20 شخصا على الأقل اليوم. وذكرت إسرائيل أن الغارات جاءت ردا على قذائف أطلقتها جماعة حزب الله خلال الليل.

(إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية