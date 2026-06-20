فانس يتوقع محادثات مع إيران قريبا وطهران تهدد بإغلاق مضيق هرمز

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زوريخ/دبي/واشنطن 20 يونيو حزيران (رويترز) – قال نائب الرئيس الأمريكي جيه.دي فانس اليوم السبت إنه يتوقع التوجه إلى سويسرا قريبا لإجراء محادثات مع إيران في وقت أفادت فيه تقارير بأن القيادة العليا في طهران ذكرت أنها ستغلق مضيق هرمز بسبب ما وصفتها بأنها انتهاكات للهدنة من الولايات المتحدة وإسرائيل.

ونقلت وكالة أنباء مهر الحكومية الإيرانية عن القيادة العسكرية المشتركة العليا الإيرانية، مقر “خاتم الانبياء”، إن الممر البحري الحيوي لشحنات النفط العالمية سيُغلق أمام حركة الملاحة، مشيرة إلى ما تقول إنها انتهاكات لاتفاق وقف إطلاق النار من الولايات المتحدة وإسرائيل.

وأضافت أن الإغلاق يمثل “الخطوة الأولى” ردا على ما وصفته بانتهاك الالتزامات، وهددت باتخاذ مزيد من الإجراءات في حالة استمرار “العدوان”.

ويأتي تقرير وكالة مهر في وقت قال فيه فانس في مقابلة مع قناة فوكس نيوز إنه واثق من أن وقف إطلاق النار المنصوص عليه في اتفاق واشنطن المكون من 14 بندا مع طهران سيصمد، وأنه لا يرى أي دليل على إغلاق مضيق هرمز.

(إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير محمود سلامة)