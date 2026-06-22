فانس يشير إلى تقدم في محادثات إيران وملف التفتيش النووي

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زوريخ 22 يونيو حزيران (رويترز) – قال جيه.دي فانس نائب الرئيس الأمريكي اليوم الاثنين إن تقدما أحرز في المحادثات مع إيران، مشيرا إلى موافقة طهران على السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدخول البلاد، وإنشاء آليات للتعامل مع أصولها المجمدة وإدارة اتفاقات وقف إطلاق النار.

وأضاف فانس، في تصريحات أدلى بها عقب محادثات في سويسرا، أنه جرى التطرق أيضا إلى آلية لضمان إبقاء مضيق هرمز مفتوحا، مع توقع استمرار المحادثات الفنية خلال الأيام والأسابيع المقبلة.

وأشار إلى أن المناقشات بشأن عمليات التفتيش النووي في إيران قد تبدأ في أقرب وقت قد يكون هذا الأسبوع.

(تغطية صحفية حميرة باموق من زوريخ وسوزان هيفي من واشنطن – إعداد شيرين عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير مروة غريب)