فانس يقود الوفد الأمريكي إلى محادثات مع إيران السبت في باكستان

واشنطن/دبي/تل أبيب/بيروت 8 أبريل نيسان (رويترز) – قال البيت الأبيض للصحفيين اليوم الأربعاء إن الرئيس دونالد ترامب سيرسل فريقه التفاوضي مع إيران، برئاسة جيه.دي فانس نائب الرئيس الأمريكي، إلى باكستان لإجراء محادثات، مضيفا أن الجولة الأولى من المفاوضات ستُعقد يوم السبت.

وبعد مقتل عدد من القادة السياسيين الإيرانيين المخضرمين خلال الحرب، من المتوقع أن يترأس الوفد الإيراني رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي.

وجاء تأكيد عقد المحادثات بعد أن تحول الارتياح الذي ساد بعد الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران إلى قلق، إذ نفذت إسرائيل أكبر هجماتها حتى الآن على لبنان، في حين قصفت إيران منشآت نفطية في دول الخليج المجاورة.

وارتفعت أسواق المال العالمية بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الاتفاق في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، قبل ساعتين من المهلة التي حددها لإيران لفتح مضيق هرمز أو تعريض “حضارتها بأكملها” للدمار.

لكن حتى مع توقف إسرائيل عن هجماتها على إيران، صعدت حربها في لبنان، وشنت ما وصفته بأكبر غاراتها حتى الآن، مما أدى إلى تصاعد أعمدة الدخان فوق بيروت وانهيار المباني.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن اتفاق وقف إطلاق النار لا يشمل جماعة حزب الله، وإن إسرائيل “ستواصل شن هجمات عليها”.

وأضاف نتنياهو أن إسرائيل حققت عددا كبيرا من أهدافها في الحرب مع إيران، لكن لا يزال أمامها أهداف أخرى. وقال إن هذه الأهداف يمكن التوصل إليها إما عبر اتفاق أمريكي إيراني أو من خلال استئناف الحملة العسكرية، مؤكدا أن إسرائيل “على أهبة الاستعداد” وتجهز للعودة للقتال “في أي لحظة”.

ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن مصدر لم تكشف هويته تحذيرا بأن طهران ستنسحب من وقف إطلاق النار إذا تواصلت الهجمات على لبنان.

وذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني اليوم الأربعاء أن 254 شخصا قتلوا في غارات إسرائيلية على مختلف أنحاء لبنان . وأوضحت أن أعلى عدد من القتلى سُجل في العاصمة بيروت، حيث أسفرت الغارات الإسرائيلية عن مقتل 91 شخصا. وقال سكان إن عددا من الغارات الإسرائيلية نُفذت دون التحذيرات المعتادة لإجلاء المدنيين.

ورغم المخاوف بشأن استدامة وقف إطلاق النار، انخفض سعر خام برنت، الذي ارتفع بأكثر من 50 بالمئة منذ بدء الحرب، بنحو 14 بالمئة خلال اليوم، ليصل إلى 95.20 دولار للبرميل عند الساعة 1720 بتوقيت جرينتش.

وارتفعت الأسهم الأمريكية إلى أعلى مستوياتها في شهر لتنضم إلى موجة انتعاش عالمية.

(إعداد محمد أيسم وبدور السعودي وحاتم علي للنشرة العربية – تحرير حسن عمار)