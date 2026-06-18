فانس ينتقد المعارضين في إسرائيل للاتفاق مع إيران

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واشنطن 18 يونيو حزيران (رويترز) – انتقد نائب الرئيس الأمريكي جي. دي. فانس بشدة اليوم الخميس المنتقدين الإسرائيليين لاتفاق السلام المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران مشيرا إلى ضرورة “عدم مهاجمة الحليف القوي الوحيد المتبقي لي في العالم بأسره”.

وفي حديثه لصحفيين في البيت الأبيض، قال فانس إن الرئيس دونالد ترامب هو “رئيس الدولة الوحيد في العالم بأسره الذي يتعاطف مع دولة إسرائيل في هذه اللحظة». وانتقد أعضاء الحكومة الإسرائيلية مشيرا إلى أن غالبية الأسلحة الدفاعية للدولة اليهودية تم توفيرها بتمويل أمريكي.

وقال فانس “المشكلة بالنسبة لإسرائيل ليست دونالد ج. ترامب، وأي شخص في إسرائيل يعتقد أن أكبر مشكلاته هي رئيس الولايات المتحدة عليه أن ينتبه ويدرك حقيقة الوضع الذي تمر به بلاده”.

(إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)