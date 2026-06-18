The Swiss voice in the world since 1935
موجز شخصي

سجّل الدخول لإضافة مواضيع إلى موجزك.

سجل الآن
قائمة المفضلة

سجّل الدخول لإضافة مقالات إلى قائمتك المحفوظة.

سجل الآن
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

فانس ينتقد المعارضين في إسرائيل للاتفاق مع إيران

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

واشنطن 18 يونيو حزيران (رويترز) – انتقد نائب الرئيس الأمريكي جي. دي. فانس بشدة اليوم الخميس المنتقدين الإسرائيليين لاتفاق السلام المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران مشيرا إلى ضرورة “عدم مهاجمة الحليف القوي الوحيد المتبقي لي في العالم بأسره”.

وفي حديثه لصحفيين في البيت الأبيض، قال فانس إن الرئيس دونالد ترامب هو “رئيس الدولة الوحيد في العالم بأسره الذي يتعاطف مع دولة إسرائيل في هذه اللحظة». وانتقد أعضاء الحكومة الإسرائيلية مشيرا إلى أن غالبية الأسلحة الدفاعية للدولة اليهودية تم توفيرها بتمويل أمريكي.

وقال فانس “المشكلة بالنسبة لإسرائيل ليست دونالد ج. ترامب، وأي شخص في إسرائيل يعتقد أن أكبر مشكلاته هي رئيس الولايات المتحدة عليه أن ينتبه ويدرك حقيقة الوضع الذي تمر به بلاده”.

(إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية