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فتح تحقيق بالارهاب بعد انفجار سيارة وحريق أمام معبد يهودي بفرنسا

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فتحت نيابة مكافحة الإرهاب في فرنسا تحقيقا في محاولات اغتيال “إرهابية” السبت بعد انفجار سيارة تحتوي على أسطوانة غاز وإضرام حريق أمام معبد يهودي في لا غراند موت بجنوب فرنسا، ما أدى إلى إصابة شرطي بجروح.

وقال مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب في بيان “داخل الكنيس، كان هناك خمسة أشخاص، من بينهم الحاخام، لم يصابوا بأذى”، مذكرا بأن “التحقيقات مستمرة بشكل نشط من أجل السماح باعتقال الجاني أو الجناة”.

وقال رئيس بلدية المدينة ستيفان روسينيول لوكالة فرانس برس إن أحد عناصر الشرطة البلدية أصيب في الموقع. وأدان وزير الداخلية جيرالد دارمانان ما وصفه بأنه عمل “إجرامي” على شبكة التواصل الاجتماعي إكس.

وقال الوزير “أريد أن أؤكد لإخواننا المواطنين اليهود وللجميع تضامني معهم وأقول إنه بناءً على طلب رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون، سنلجأ إلى كل الوسائل للعثور على الفاعل”، مشيرا إلى تعزيز حماية مواقع العبادة اليهودية.

ويتوجه دارمانان لاحقا إلى منتجع لا غراند موت الساحلي الشهير بالقرب من مدينة مونبلييه في جنوب فرنسا.

وقال روسينول إن كاميرات المراقبة التقطت صور شخص يقوم بإشعال النار في سيارات أمام كنيس بيث ياكوف (بيت يعقوب).

يسب/ص ك/كام

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