فرار آلاف السكان وسط قصف إسرائيلي عنيف على أحياء في مدينة غزة

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فرّ آلاف الفلسطينيين من مدينة غزة الاثنين بعدما اقتحمها الجيش الإسرائيلي بالدبابات داعيا إلى إخلاء أحياء إضافية، فيما احتدم القتال مع تواصل القصف.

ومع دخول الحرب في قطاع غزة شهرها العاشر إثر هجوم حركة حماس غير المسبوق على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر، تستمر الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التوصل لهدنة، ومن المقرر إجراء محادثات جديدة في هذا الصدد خلال هذا الأسبوع في قطر ومصر، وهما دولتان تؤديان دور الوسيط مع الولايات المتحدة.

على الأرض، تواصلت المعارك في القطاع الفلسطيني المحاصر والمدمّر. وفي شماله، أفاد شهود عيان والدفاع المدني والمكتب الإعلامي لحكومة حماس أن الدبابات الإسرائيلية اقتحمت العديد من الأحياء في مدينة غزة خلف وابل من القصف من الطائرات الحربية والمسيّرات، ما دفع الآلاف إلى الفرار مجددا.

وشاهد مصورو وكالة فرانس برس فلسطينيين يغادرون المكان سيرا على الأقدام وعلى دراجات وعربات تجرها حمير، حاملين أمتعتهم عبر الشوارع المليئة بالركام وتحت أزيز المسيرات.

– دعوات إلى الإخلاء –

وهذه ليست المرة الأولى التي يدعو فيها الجيش الإسرائيلي سكان غزة إلى إخلائها.

في 27 حزيران/يونيو، دعا الجيش إلى إخلاء جزء من شرق القطاع، خصوصا منطقة الشجاعية وحيي التركمان والتفاح.

والأحد في 7 تموز/يوليو، أمرت بإخلاء بعض المناطق المجاورة للشجاعية. والاثنين أمر بإخلاء منطقة أوسع نطاقا تشمل حي الرمال وهو من أكبر أحياء مدينة غزة.

وتبقى مناطق غير مشمولة حاليا بأوامر الإخلاء وهي المنطقة الساحلية التي تضم مخيم الشاطئ والمناطق الجنوبية بما فيها حي الزيتون والمناطق الشمالية بما فيها حي الشيخ رضوان.

ودعا الجيش الإسرائيلي الاثنين السكان للتوجه إلى الجنوب، نحو دير البلح، لكن شهود عيان أفادوا وكالة فرانس برس أن النازحين يفضلون التوجه إلى الغرب والشمال.

من جهتها، اعتبرت حماس في بيان أن “تصعيد جيش الاحتلال الصهيوني عدوانه على أحياء مدينة غزة، واستهدافه عشرات الآلاف من السكان المدنيين وإجبارهم على النزوح من بيوتهم تحت وطأة القصف الوحشي هو إمعان في حرب الإبادة المتواصلة ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة منذ أكثر تسعة أشهر”.

وقال عبدالله كماش وهو أحد سكان حي الرمال “إلى أين نذهب؟ قالوا لنا اذهبوا من هنا إلى هناك ثم يأتون إلينا. هذا يجعلنا نريد أن ندفن أنفسنا أحياء”.

وأضاف “عند الساعة الثالثة صباحا غادرنا منزل الجيران ونمنا في الشوارع. والآن سنعود لننام بين الردم”.

وأعلن الدفاع المدني في غزة “تلقي بلاغات بوجود عشرات الشهداء والمصابين” مشيرا إلى أن طواقمه لا تستطيع الوصول إليهم “في ظل القصف العنيف”، مشيرا إلى أن “قوات الاحتلال تحاصر عشرات العائلات”.

وأعلن الجيش الإسرائيلي من جهته أنه قتل عشرات المقاتلين في الشجاعية وأكثر من ثلاثين منهم في رفح واستهدف مواقع إطلاق صواريخ في خان يونس.

وفي 7 أيار/مايو، شن الجيش الإسرائيلي عملية برية في رفح، المدينة الواقعة عند الحدود مع مصر وُصفت بأنها المرحلة الأخيرة من الحرب ضد الحركة الإسلامية، ما دفع مليون فلسطيني إلى الفرار، وفقا للأمم المتحدة.

– تظاهرات جديدة –

وبعد أشهر من المفاوضات غير المباشرة التي لم تفض إلى نتيجة، أعلنت إسرائيل أنها سترسل مفاوضين إلى قطر خلال الأيام المقبلة، ومن المتوقع أن يقوم مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية وليام بيرنز بزيارة للقاهرة والدوحة، بحسب معلومات صحافية ومسؤول مطلع على المفاوضات.

وبحسب “القاهرة نيوز” المقربة من المخابرات المصرية، يفترض أن يشارك وفدان إسرائيلي وأميركي في القاهرة في مفاوضات بهدف التوصل إلى هدنة مرتبطة بتحرير الرهائن.

والأحد، قال قيادي في حماس لوكالة فرانس برس إن الحركة وافقت “أن تنطلق المفاوضات” حول الرهائن الإسرائيليين “من دون وقف إطلاق نار” دائم في قطاع غزة.

وذكّر المسؤول طالبا عدم كشف هويته بأن “حماس كانت في السابق تشترط أن توافق إسرائيل على وقف كامل لإطلاق النار بشكل دائم” لتخوض مفاوضات حول الرهائن.

من جهته، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأحد إن “أي اتفاق سيسمح لإسرائيل بالعودة والقتال حتى تحقيق كلّ أهداف الحرب”.

وأضاف “ستعمل إسرائيل على ضمان استعادة أكبر عدد من الرهائن الأحياء”.

ولزيادة الضغط من أجل التوصل إلى اتفاق، تمت الدعوة لتظاهرات جديدة الاثنين في إسرائيل.

اندلعت الحرب في 7 تشرين الأوّل/أكتوبر بعد هجوم غير مسبوق شنّته حماس على جنوب إسرائيل أسفر عن 1195 قتيلاً، معظمهم مدنيّون، وفق تعداد لفرانس برس يستند إلى أرقام إسرائيليّة رسميّة.

ومن بين 251 شخصا خُطفوا خلال الهجوم، ما زال 116 محتجزين رهائن في غزّة، بينهم 42 لقوا حتفهم، حسب الجيش الإسرائيلي.

وردّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو متعهّدا القضاء على حماس وأدّى الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزّة حتّى الآن إلى مقتل 38193 شخصًا على الأقلّ غالبيّتهم مدنيّون بحسب وزارة الصحة في حكومة حماس.

وتسببت الحرب في نزوح جماعي وكارثة إنسانية في قطاع غزة حيث يعاني آلاف الأطفال من سوء التغذية وسط شح المياه والغذاء، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

وأعربت الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة مرارا عن قلقها بشأن الأزمة الإنسانية الخطرة، محذّرة من خطر المجاعة جراء الحرب والحصار الإسرائيلي للقطاع البالغ عدد سكانه 2,4 مليون نسمة.

وتهدد الحرب في غزة بامتداد الصراع إلى لبنان بعدما شهدت الحدود اللبنانية الإسرائيلية تكثيفا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني المدعوم من إيران.

والاثنين، أعلن الجيش الإسرائيلي “القضاء” على مسؤول في حزب الله بغارة في جنوب لبنان. وأكد الحزب ذلك.

بورز/شي-الح/ص ك