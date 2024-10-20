فرار سكان وسماع انفجارات في بيروت وسط تهديد إسرائيل بضرب الذراع المالية لحزب الله

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من أمينة إسماعيل ونضال المغربي

بيروت/القاهرة (رويترز) – فر المئات من سكان بيروت من منازلهم في وقت متأخر من يوم الأحد بعدما قالت إسرائيل إنها تستعد لشن هجمات على مواقع تابعة لجمعية القرض الحسن الذراع المالية لجماعة حزب الله في غضون ساعات، وأمرت الناس بمغادرة هذه المناطق على الفور.

وفور صدور التحذير الإسرائيلي، سُمع دوي عدة انفجارات وشوهد حريق كبير في الضاحية الجنوبية لبيروت. ولم ترد معلومات بعد عن سبب الانفجارات أو تفاصيل عن سقوط قتلى أو جرحى.

وقال شهود إن حشودا من السكان المذعورين تدفقوا إلى الشوارع وتسببوا في تعطل المرور في بعض أجزاء بيروت في ظل محاولتهم الوصول إلى أحياء يُعتقد أنها أكثر أمنا.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان على منصة إكس “سكان لبنان، سيبدأ الجيش الإسرائيلي مهاجمة بنى تحتية تابعة لجمعية القرض الحسن التابعة لحزب الله – ابتعدوا عنها فورا”.

تمتلك المؤسسة المالية المرتبطة بحزب الله أكثر من 30 فرعا في أنحاء لبنان منها 15 فرعا في وسط بيروت وضواحيها. وتقول الولايات المتحدة إن حزب الله المدعوم من إيران يستخدم جمعية القرض الحسن في إدارة شؤونه المالية.

ولم يصدر بيان بعد عن جمعية القرض الحسن أو حزب الله أو الحكومة اللبنانية.

وعند سؤال صحفيين لمسؤول كبير بالمخابرات الإسرائيلية عما إذا كانت الفروع تعد أهدافا عسكرية، قال “غرض هذا الهجوم هو إحباط قدرة الأداة الاقتصادية لحزب الله خلال الحرب، بل وبعدها أيضا، على إعادة بناء المنظمة وإعادة تسليحها… في اليوم التالي”.

واندلع القتال عبر الحدود بين إسرائيل وحزب الله قبل عام عندما بدأت الجماعة المدعومة من إيران في إطلاق صواريخ على بلدات إسرائيلية دعما لحركة حماس.

ونفذت إسرائيل في بداية أكتوبر تشرين الأول توغلا بريا داخل لبنان في محاولة لتأمين المنطقة الحدودية من أجل عودة مواطنيها إلى البلدات الشمالية بعد فرارهم منها بسبب الهجمات الصاروخية.