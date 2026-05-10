فرق إنقاذ إندونيسية تنتشل جثّتَي متسلَّقين بعد ثوران بركاني

تمكّنت فرق إنقاذ إندونيسية الأحد من انتشال جثّتي متسلّقَين سنغافوريَّين لقيا مصرعهما حين ثار بركان داخل منطقة محظورة بسبب النشاط الزلزالي، وذلك في ختام عملية بحث استمرّت ثلاثة أيام، بحسب ما أعلن مسؤولون.

وثار بركان جبل دوكونو في جزيرة هالماهيرا في شرق إندونيسيا الجمعة، باعثا سحابة دخان بلغ ارتفاعها نحو عشرة كيلومترات، ما أدى إلى مقتل ثلاثة متسلّقين.

في المقابل، تم إنقاذ 17 متسلقا، من بينهم سبعة من سنغافورة.

وأفاد المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث عبد الموهاري في بيان بأن فرق البحث والإنقاذ التي واصلت تمشيط المنطقة على رغم استمرار البركان في الثوران وقذف سُحب الرماد، عثرت على جثّتي المتسلّقَين الأحد.

وعُثر على الجثتين بالقرب من الموقع الذي عثر فيه في اليوم السابق على جثّة متسلّق إندونيسي، بحسب ما أضاف المتحدة.

وقال المتحدث “واجهت عملية إجلاء الجثتين الأخيرتين صعوبات بسبب موقعهما، حيث كانتا مدفونتين تحت طبقات كثيفة وعميقة من المواد البركانية”، مشيرا إلى أن عملية البحث اختُتمت رسميا.

من جهته، قال رئيس وكالة البحث والإنقاذ المحلية إيوان رامداني إن الجثتين استُعيدتا خلال “لحظة مناسبة” بين موجات الثوران المستمرة.

ويُصنَّف جبل دوكونو حاليا عند المستوى الثالث (ثاني أعلى مستوى) في نظام الإنذار البركاني المكوّن من أربع درجات في إندونيسيا.

ومنذ كانون الأول/ديسمبر، أوصى مركز علم البراكين والحدّ من مخاطرها (PVMBG) السيّاح والمتسلّقين بعدم الاقتراب لمسافة أربعة كيلومترات من فوهة مالوبانغ وارييرانغ التابعتَين للبركان.

وقال رئيس الشرطة المحلية إرليتشسون باساريبو إن المتسلّقين تجاهلوا تحذيرات وتعليمات منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي ولافتات تحذيرية عند مدخل المسار.

وتشهد إندونيسيا نشاطا زلزاليا وبركانيا متكررا بسبب وقوعها على “حزام النار” في المحيط الهادئ حيث تلتقي الصفائح التكتونية.

وتضم البلاد نحو 130 بركانا نشطا.

