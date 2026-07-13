فرق إنقاذ تبحث عن فرد من طاقم سفينة حاويات بعد هجوم في مضيق هرمز

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نيقوسيا 13 يوليو تموز (رويترز) – قالت وزيرة الدولة لشؤون النقل البحري في قبرص اليوم الاثنين إن فردا هنديا من طاقم سفينة حاويات، ترفع علم قبرص وتعرضت لأضرار بعد هجوم في مضيق هرمز أمس الأحد، لا يزال مفقودا وعمليات البحث عنه جارية.

وقالت السلطات إن السفينة (جي.إف.إس جالاكسي) أصيبت “بمقذوف مجهول” أثناء عبورها الممر المائي في وقت مبكر من صباح أمس الأحد.

وأفادت وزارة الدولة لشؤون النقل البحري بأن الطاقم غادر السفينة على متن قارب نجاة، قبل أن تنقذ البحرية العمانية 23 من أفراد الطاقم لاحقا.

وأضافت أن هنديا من أفراد الطاقم، وهو مهندس ثالث، لا يزال مفقودا.

وذكرت في تعليق أرسلته عبر البريد الإلكتروني لرويترز “يجري حاليا سحب السفينة إلى أقرب مرسى آمن في ميناء خورفكان بالإمارات. ويواصل فريق السحب عمليات بحث مكثفة للعثور على فرد الطاقم المفقود”.

وشن الجيش الأمريكي ضربات جديدة على إيران بعدما هاجمت قوات الحرس الثوري سفينة الحاويات التي ترفع علم قبرص.

وقالت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني إنها ضربت سفينة وأوقفتها لأنها “عرضت الأمن البحري للخطر بإيقاف تشغيل أنظمتها” بعدما حاولت، إلى جانب سفن أخرى، العبور عبر مسار غير مصرح به رغم تحذيرات طالبتها بتصحيح مسارها.

(إعداد بدور السعودي للنشرة العربية – تحرير سلمى نجم)