فرق الإطفاء اليونانية تواصل مكافحة حريق في شمال غرب أثينا

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واصل عناصر الإطفاء اليونانيون مكافحة الحريق المستعر منذ الجمعة في شمال غرب أثينا طوال ليلة الاثنين وحتى صباح الثلاثاء، ساعين إلى السيطرة على الوضع، وفق ما أعلن الناطق باسمهم.

وقال يانيس أرتوبيوس لقناة “اي آر تي نيوز” صباح الثلاثاء “نحن متواجدون على الأرض لليوم الخامس على التوالي لمكافحة هذا الحريق الصعب جدا”.

وأضاف “سيُستعان اليوم بنحو 30 طائرة” لمكافحة الحرائق في الجبال المطلة على هذا الجزء من خليج كورنث، على بُعد حوالى 50 كيلومترا شمال غرب العاصمة.

وقال أرتوبيوس “إنها منطقة شاسعة، وقد يندلع حريق جديد في أي لحظة. نريد السيطرة على الوضع”.

وأضاف “لا تزال هناك بؤر ساخنة في مناطق واسعة متأثرة بالحريق، مما يستدعي مراقبة مستمرة، إذ قد تكفي هبة رياح قوية لإشعال حرائق جديدة”.

وبفضل انخفاض حدة الرياح الاثنين، تمكنت طائرات إخماد الحرائق من استئناف عملياتها والمساعدة في استعادة السيطرة على الوضع.

ورغم التحسن الطفيف صباح الاثنين، اُبلغ عن عدة بؤر مشتعلة خلال اليوم، وصدر أمر إخلاء لثلاث بلدات صغيرة على الأقل في شمال مدينة ميغارا.

وبحسب “اي آر تي نيوز”، شهد الوضع تحسّنا في الساعات الأخيرة، و”مع بزوغ الفجر، استؤنفت عمليات الإخماد الجوي مستفيدة من تحسن الأحوال الجوية”.

بور-هبا/رك/خلص