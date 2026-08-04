فرق الإطفاء اليونانية تواصل مكافحة حريق في شمال غرب أثينا

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واصل عناصر الإطفاء اليونانيون مكافحة الحريق المستعر منذ الجمعة في شمال غرب أثينا طوال ليل الاثنين وحتى صباح الثلاثاء، ساعين إلى السيطرة على الوضع، وفق ما أعلن الناطق باسمهم.

وقال يانيس أرتوبيوس لقناة “اي آر تي نيوز” صباح الثلاثاء “نحن على الأرض لليوم الخامس على التوالي لمكافحة هذا الحريق الصعب جدا”.

وأضاف “سيُستعان اليوم بنحو 30 طائرة” لمكافحة النيران في الجبال المطلة على هذا الجزء من خليج كورنث، على بُعد حوالى 50 كيلومترا شمال غرب العاصمة.

وقال أرتوبيوس “إنها منطقة شاسعة، وقد يندلع حريق جديد في أي لحظة. نريد السيطرة على الوضع”.

وتابع “لا تزال هناك بؤر ساخنة في مناطق واسعة متأثرة بالحريق، مما يستدعي مراقبة مستمرة، إذ قد تكفي هبة رياح قوية لإشعال حرائق جديدة”.

وبفضل انخفاض حدة الرياح الاثنين، تمكنت طائرات إخماد الحرائق من استئناف عملياتها والمساعدة في استعادة السيطرة على الوضع.

ورغم التحسن الطفيف صباح الاثنين، اُبلغ عن عدة بؤر مشتعلة خلال اليوم، وصدر أمر بإخلاء ثلاث بلدات صغيرة على الأقل في شمال مدينة ميغارا.

وبحسب “اي آر تي نيوز”، شهد الوضع تحسّنا في الساعات الأخيرة، و”مع بزوغ الفجر، استؤنفت عمليات الإخماد الجوي مستفيدة من تحسن الأحوال الجوية”.

– وضع صعب في ثلاث مناطق –

وقالت “اي آر تي نيوز” إن “تركيز العمليات ينصب على ثلاث مناطق وضعها صعب: في الجزء الجنوبي باتجاه لوبا، وفي الجنوب الشرقي باتجاه دير باناخرانتو، وفي الشمال الشرقي باتجاه آيا باراسكيفي وآيوس نكتاريوس، حيث عملت القوات البرية بلا كلل طوال الليل لاحتواء الحرائق ومنع اشتعالها مجددا”.

وأضافت القناة أن “انعدام الرياح، وارتفاع نسبة الرطوبة من البحر، وانخفاض درجات الحرارة ليلا، كان لها دور حاسم في تحسن الوضع”.

هذه الظروف حدّت من انتشار الحريق، ومكّنت القوات البرية من السيطرة على عدد كبير من الحرائق المتفرقة قبل بدء العمليات الجوية صباح الثلاثاء، وبينها حريق اندلع قرابة الساعة الثالثة فجرا وكاد يتمدد إلى منطقة مأهولة.

وفي مناطق حرجية متضررة من الحريق، لا تزال جذوع الأشجار تشتعل ببطء، مما يثير المخاوف. ويواصل عناصر الإطفاء عملياتهم في عمق هذه الغابات، لإخماد الحرائق الصغيرة.

لا تزال قوات الشرطة منتشرة في مختلف أنحاء الجزء الغربي من منطقة أتيكا لتنظيم الحركة فيها، بينما تقف حافلات فرق الإطفاء والقوات المسلحة على أهبة الاستعداد لإجلاء المدنيين عند الضرورة.

وحذر جهاز الحماية المدنية من أن خطر اندلاع الحرائق لا يزال “مرتفعا جدا” الثلاثاء، إذ صُنّف في المستوى الرابع على سلّم من خمس درجات، في وقت يُتوقع أن تصل الحرارة إلى 37 درجة مئوية بحلول الأربعاء، وهي أعلى بقليل من المعدلات المعتادة.

بور-هبا/رك/ب ق